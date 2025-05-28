Нетаньяху угрожал Трампу все разрушить: подробности скандала

The New York Times со ссылкой на свои источники сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил односторонним военным ударом по Ирану с целью сорвать ядерные переговоры между Тегераном и Вашингтоном.

Биньямин Нетаньяху

По информации издания, во время напряженных телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом, Нетаньяху якобы поднимал вопрос о возможности израильского удара даже в случае достижения соглашения Израильские чиновники также предостерегали американских коллег, что подобный сценарий не исключен.

Издание отмечает, что большинство экспертов и политиков в Израиле считают, что без участия США Израиль вряд ли пойдет на такой шаг, поскольку для эффективного удара нужна американская военная техника, а также из-за нежелания взрывать дипломатические инициативы Трампа.

Впрочем, в Израиле все больше опасений, что Вашингтон может заключить с Ираном "мягкое" соглашение, которое не обеспечит полную демонтаж ядерной программы Исламской Республики. Некоторые аналитики также опасаются, что Израиль может потерять благоприятную возможность для удара, пока Иран затягивает переговоры.

Издание отмечает, что сейчас Иран находится в уязвимом положении, в частности после того, как ЦАХАЛ в прошлом году уничтожил значительную часть его системы ПВО.

В воскресенье Дональд Трамп намекнул на потенциальный прорыв в переговорах, отметив, что "может появиться что-то хорошее", сообщает The New York Times.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трампа заподозрили в безумии.



