Нетаньяху возмущен на Стармера из-за заявления о Палестине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подверг жесткой критике главу британского правительства Кира Стармера после того, как тот заявил о намерении признать Палестину. Израильский лидер обвинил Лондон в "вознаграждении терроризма" и призвал не поддаваться политике умиротворения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников

Биньямин Нетаньяху в соцсети X отреагировал на слова Кира Стармера о возможности Великобритании признать Палестину.

"Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вознаграждает ужасный терроризм ХАМАСа и наказывает его жертв. Джихадистское государство сегодня угрожает на границе с Израилем, завтра – Британии. Умиротворение джихадистских террористов всегда терпит неудачу. Оно подведет и вас. Этого не произойдет", — заявил Нетаньяху.

Ранее Стармер сообщил свой кабинет, что Соединенное Королевство готовится признать палестинское государство в сентябре 2025 года. Британский лидер объяснил этот шаг гуманитарным кризисом в секторе Газа и блокированием мирного процесса.

Стармер подчеркнул, что признание Палестины будет зависеть от действий правительства Израиля. В частности, речь идет о "существенных шагах" в направлении прекращения войны в Газе и поддержки долгосрочного мирного плана, предусматривающего признание двух государств — Израиля и Палестины. Несмотря на готовность признать Палестину, Стармер добавил, что ХАМАС должен освободить всех израильских заложников, отказаться от оружия и участия в управлении Газой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что команда Трампа нервничает из-за действий Нетаньяху и называет премьер-министра Израиля "безумным".

Также "Комментарии" писали, что вопреки позиции Израиля Трамп резко высказался о Ближнем Востоке.