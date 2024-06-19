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Нетаньяху жестко раскритиковал помощь США: Байден идет словно по пути Украины

Нетаньяху считает что ограничениями в поставках оружия США затягивают войну

сегодня, 08:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил официальный Вашингтон в блокировании поставок определенных видов вооружений, и намекнул, что это замедляет наступление Израиля в городе Рафах на юге Сектора Газа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Associated Press" (AP).

Нетаньяху жестко раскритиковал помощь США: Байден идет словно по пути Украины

Биньямин Нетаньяху. Фото: из открытых источников

В коротком видеоролике Нетаньяху на английском языке раскритиковал президента США Джо Байдена за "узкие места" в передаче вооружений.

"Невозможно представить, что в течение последних нескольких месяцев администрация удерживала оружие и боеприпасы для Израиля. Дайте нам инструменты, и мы закончим работу гораздо быстрее", — сказал глава израильского правительства.

Нетаньяху также заявил, что во время недавнего визита в Израиль, госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что круглосуточно работает над устранением задержек. В то же время, во вторник Блинкен заявил, что единственная пауза была связана с тяжелыми бомбами, которые были доставлены израильтянам в мае.

"Мы, как вы знаете, продолжаем проверять одну партию, о которой говорил президент Байден, в отношении 2000-фунтовых бомб из-за наших опасений по поводу их использования в густонаселенном районе, таком как Рафах. Этот вопрос остается на рассмотрении, но все остальное происходит в обычном режиме", — сказал Блинкен во время пресс-конференции в Госдепартаменте.

Нетаньяху не уточнил, какое именно вооружение задерживается, а израильские военные отказались ответить на просьбу AP о комментарии.

Комментируя заявление Нетаньяху во вторник, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала: "Мы вообще не знаем, о чем он говорит. Просто не знаем".

По ее словам, США ведут "конструктивные дискуссии" с Израилем относительно приостановленной поставки тяжелых бомб и что это единственная поставка, которая задерживается.

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Источник: https://apnews.com/article/israel-palestinians-hamas-war-news-06-18-2024-2a7aeb71867150c5a9d84ae57e2e7bf2
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