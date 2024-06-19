Нетаньяху жестко раскритиковал помощь США: Байден идет словно по пути Украины

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил официальный Вашингтон в блокировании поставок определенных видов вооружений, и намекнул, что это замедляет наступление Израиля в городе Рафах на юге Сектора Газа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Associated Press" (AP).
Биньямин Нетаньяху. Фото: из открытых источников
В коротком видеоролике Нетаньяху на английском языке раскритиковал президента США Джо Байдена за "узкие места" в передаче вооружений.
Нетаньяху также заявил, что во время недавнего визита в Израиль, госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что круглосуточно работает над устранением задержек. В то же время, во вторник Блинкен заявил, что единственная пауза была связана с тяжелыми бомбами, которые были доставлены израильтянам в мае.
Нетаньяху не уточнил, какое именно вооружение задерживается, а израильские военные отказались ответить на просьбу AP о комментарии.
Комментируя заявление Нетаньяху во вторник, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала: "Мы вообще не знаем, о чем он говорит. Просто не знаем".
По ее словам, США ведут "конструктивные дискуссии" с Израилем относительно приостановленной поставки тяжелых бомб и что это единственная поставка, которая задерживается.
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