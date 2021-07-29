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Главная Новости Мир Ближний Восток Невероятно: в Израиле у новорожденного ребенка обнаружили в животе эмбрион (ФОТО)
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Невероятно: в Израиле у новорожденного ребенка обнаружили в животе эмбрион (ФОТО)

Такие случаи бывают один раз на 500 000 родов

сегодня, 22:13
Автор:

Мокрик Анастасия

Довольно редкий случай произошел в израильском городе Ашдод. У женщины родился ребенок, внутри которого был эмбрион. Об этом пишет издание The Times of Israel.

Невероятно: в Израиле у новорожденного ребенка обнаружили в животе эмбрион (ФОТО)

В Израиле родился ребенок с эмбрионом - фото: из открытых источников

По информации источника, после рождения девочки медики особое внимание уделили животу ребенка, так как ранее за УЗИ было замечено, что он увеличен. Новорожденной сделали УЗИ и рентген, после чего медики заявили, что внутри девочки находится эмбрион. 

Доктора провели операцию по извлечению эмбриона из ребенка. Сообщается, что он развился только частично. Поэтому было извлечено сердце и некоторые кости от него. К счастью, операция прошла успешно.

"Мы думаем, что их было больше, чем один", — отметили специалисты, проводящие операцию.

Медики объясняют такое явление тем, что у женщины должна была быть двойня. На ранних стадиях беременности сформировалось два эмбриона, но один из них полностью поглотил другого. Второй эмбрион развивается лишь частично, но шансов выжить у него нет. Стоит отметить, что произошедшее является огромной редкостью. Такое случается один раз на полмиллиона родов.

На данный момент мама и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо. Операция никак не навредила ребенку и его здоровью. 

Невероятно: в Израиле у новорожденного ребенка обнаружили в животе эмбрион (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что женщина из Южно-Африканской республики родила десятерых детей, установив новый мировой рекорд. Однако уже вскоре после этого она попала в психиатрическую лечебницу

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Источник: https://www.timesofisrael.com/one-in-half-a-million-girl-born-in-israel-with-twin-inside-her-stomach/
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