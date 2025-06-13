Новый хитрый план: как Израиль уничтожил иранских генералов

Израиль намерен продолжать военную операцию против Ирана как минимум в течение следующих двух недель. Основными объектами для ударов израильских сил ядерная программа Ирана, военное руководство и ракетные запасы. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя Израиля.

Удар Израиля по Ирану (фото из открытых источников)

Как отмечает издание, кампания, целью которой является сдерживание Ирана, еще далека от завершения. По словам источника, ключевыми мишенями остаются важнейшие элементы иранской военной инфраструктуры: ядерные объекты, центры управления и арсеналы ракет. Такая стратегия призвана не только опередить возможную угрозу, но существенно ограничить потенциал Тегерана для ответа.

WSJ напоминает, что подобную тактику Израиль уже использовал, в частности, во время операций в Ливане в 2024 году. Тогда израильские войска ликвидировали склады оружия, критическую инфраструктуру и часть командиров организации "Хезболла".

По данным Fox News, израильские спецслужбы провели сложную операцию по привлечению иранских генералов перед массированным авиаударом. Представитель сил безопасности Израиля сообщил, что благодаря специальным мерам удалось подробно изучить поведение и планы иранского военного руководства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как ирано-израильская война скажется на Украине . 13 июня Израиль нанес "превентивный удар", направленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана. Тегеран долго ждать не стал и начал отвечать.

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса отметил, что если война будет ограничена по времени и по масштабам, то эффект на Украину будет ограничен соответственно. Никаких существенных изменений в нашей ситуации не будет.

"Если же война окажется долгоиграющей и достаточно масштабной, с привлечением других стран, то, скорее всего, это негативно отразится на Украине, поскольку, во-первых, взлетят цены на нефть, которая будет играть в пользу России и будет укреплять ее ВПК. Во-вторых, в медиа Украина окончательно отойдет на второй план, как один из них. В-третьих, потенциальная дестабилизация на Ближнем Востоке приведет к тому, что фокус внимания будет окончательно смещен от Украины на Ближний Восток, что опять же не в пользу Киева", – отметил эксперт.

