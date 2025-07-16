Новый военный конфликт между Сирией и Израилем: что происходит

В Сувейде на юге Сирии начались масштабные боевые действия между правительственными силами и вооруженным ополчением друзов. На эти события отреагировал Израиль, который заявляет о необходимости защиты меньшинства, и нанес авиаударов по сирийским правительственным объектам, включая здание Генштаба в Дамаске.

Новый конфликт между Сирией и Израилем. Фото: aljazeera

15 июля сирийское Минобороны объявило о достижении соглашения о прекращении огня с представителями друзов. Но уже на следующий день сделка сорвалась. По данным Сирийского центра по мониторингу прав человека, с начала боев погибли более 250 человек, среди которых 71 мирный житель, включая детей и женщин, а также 138 сирийских солдат. Также сообщается о казнях 21 человека правительственными силами Сирии без суда и следствия.

В ответ на обострение Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 16 июля нанесла по меньшей мере семь ударов по сирийским военным целям, в том числе под атакой оказались здания Генерального штаба в Дамаске, президентский дворец, а также танки и другая военная техника в районе Сувейды.

В ЦАХАЛе заявили, что готовы к дальнейшей эскалации и отправили две дивизии на Голанские высоты. По их данным, сирийская армия контролирует 70% Сувейды, имея в городе около 200 солдат и еще 1000 в окрестностях.

Ситуация осложнилась, когда несколько сот друзов из Израиля прорвали пограничный барьер и вошли на территорию Сирии. В то же время десятки сирийских друзов пытались перейти в Израиль, убегая от боевых действий. Израильские силовики пытаются остановить движение, применяя слезоточивый газ.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что военная операция не прекратится до тех пор, пока сирийские войска не покинут Сувейду, которую Израиль односторонне объявил демилитаризованной зоной. Дамаск, в свою очередь, не признает этот статус и обвиняет Израиль в нарушении сирийского суверенитета. Израиль традиционно считает друзов потенциальными союзниками в регионе.

Друзы – это закрытое религиозное сообщество, возникшее в 11 веке на основе ислама, с элементами эзотерического учения. Они компактно проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. На юге Сирии, в Сувейде, друзы составляют большинство населения.

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