О чем говорит обострение в Сирии: сможет ли теперь РФ продолжать войну против Украины

Сирийские силы, противостоящие режиму диктатора Башара Асада, полностью взяли под контроль один из самых больших городов страны Алеппо. Об этом сообщает Alarabiya News. Между тем, Кремль сообщает, что предоставит дополнительную помощь Асаду, чтобы тот смог вернуть контроль над ситуацией. Между тем ГУР Минобороны сообщает, что российские военные и дипломаты срочно начали покидать столицу Сирии Дамаск из-за наступления повстанцев. О чем говорят события в Сирии? Могут ли они сказаться на возможности России продолжать войну в Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Сирии. Фото из открытых источников

Турция преследует три цели

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса отметил, сама по себе активизация боевых действий – это в первую очередь, и в большей степени игра Турции.

"Я не вижу здесь никаких других следов. Разморозка фронта была ожидаемой в каком-то смысле, поскольку неурегулированность конфликта означает, что он рано или поздно бы вспыхнул очередными боевыми действиями", – считает эксперт.

Илия Куса отмечает, что Турция преследует три цели. Первая – это расширение контроля лояльных Анкаре группировок на севере, чтобы усилить их позиции и потом их интегрировать в послевоенную Сирию политически и военно по аналогии с "ДНР" и "ЛНР". Так, как это Россия у нас пыталась сделать до 2022 года.

"Вторая цель – это ликвидация курдского автономного анклава или анклава на севере, северо-востоке Сирии, что под шумок Турция сейчас и делает, нанося удары, в том числе, по позициях сирийских курдов. Им нужна буферная зона до 30 км, которую когда-то показывал Эрдоган на своих картах, и турки сейчас получили возможность реализовать этот план. И третья цель Турции – это усилить свои переговорные позиции с Москвой и Вашингтоном, тем более перед приходом Трампа к власти. Это нужно Анкаре для того, чтобы затем позиционировать себя, как одного с ключевых стейкхолдеров в послевоенной Сирии, имея под контролем значительную часть Северной Сирии. Плюс, успев создать параллельные протогосударственные структуры на северных территориях и, перевооружив лояльные им группировки, турки смогут играть роль одного из ключевых переговорщиков по судьбе Сирии в послевоенный период. Это всегда было долгосрочными интересами Турции, чтобы зацементировать своё влияние в регионе", – отметил Илия Куса.

По его мнению, наступление боевиков на Алеппо открывает Турции возможности добиться своих целей.

"Я не думаю, что у Турции ключевая цель – это свержение власти в Дамаске. Турции это никогда особо не было интересно. Тем более после того, как закончились активные боевые действия. Я склоняюсь к тому, что главная цель – это усилить переговорные позиции через создание позиции силы. То есть через силовое давление, что турки сейчас и пытаются сделать. Тайминг выбран не случайно. Так как Иран и Россия, как два ключевых союзника Башара Асада, сейчас заняты другими вещами. Поэтому было логично это сделать именно сейчас, когда некому помогать сирийской армии, а ей самостоятельно достаточно сложно защищаться", – прокомментировало Илия Куса.

При этом эксперт не думает, что ситуация в Сирии фундаментально скажется на ситуации в Украине, на возможности России продолжать войну.

"Способности России продолжать войну против Украины сохранятся, даже, если представить самый худший сценарий для Москвы – потерю контроля над Сирией и потерю ключевых военных баз в Тартусе и других городах. Это скорее нарушит логистику россиян в Африке и очень серьёзно подорвёт их позиции по их возможности проекцирования силы в Африке через Сирию, как логистический хаб. Но на войне это не скажется. Действительно россияне получат серьёзные репутационный удар, у них уменьшатся глобальные возможности влиять на Африку, на западные регионы и на Ближний Восток, но при этом все военные возможности, которые есть в России по Украине, останутся. Поэтому я бы не связывал успех боевиков в Сирии с окончанием войны в Украине. Происходящее в Сирии может повлиять скорее на какие-то глобальные процессы, которые нас напрямую не касаются", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Ресурсы россиян не безграничны

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин так прокомментировал ситуацию:

"События в Сирии создают для России достаточно сложную ситуацию, потому что, по сути, тот момент, что был утрачен Алеппо и, по большому счету, зашатался режим Асада – для России ведёт к вопросу, насколько она может в принципе поддерживать своих союзников за пределами постсоветского пространства. Ситуация ставит большие вопросы, может ли она это делать? И происходящее в Сирии очень однозначно читается другими странами-союзниками России, в том числе, что возможности России региональны, но никак не глобальны".

По словам эксперта, кейс Сирии для России является большим вызовом. Ведь все в совокупности – и военные базы в Сирии, которые есть у россиян в Средиземноморском море, и возможности влиять через Сирию на ситуацию на Ближнем Востоке помогают влиять на ситуацию с ценой на нефть.

"А тут наступил момент, когда кажется, что режим Асада очень сильно зашатался, начались потери территории. Это ещё раз показывает, что влияние России ограничивается пределами постсоветского пространства. Оно исчерпывается. Все видят, что у России уже нет возможности глобально поддерживать на значительных расстояниях своих союзников. Соответственно, нынешняя ситуация заставит сделать определенные выводы как союзников России, так и те страны, которые сотрудничают с Россией. Они видят, что санкционное давление, втянутость в российско-украинскую войну серьёзно послабляет те возможности, которые были у России", – отметил Алексей Якубин.

Что касается ситуации для Украины то, по мнению эксперта, это может означать что ресурсы, которые есть у России, исчерпываются и Москве придётся выбирать, а это уже говорит о том, что отчасти в 2025 году с точки зрения экономической, геополитической конъюнктуры России могут быть выгодные переговоры.

"Это, несмотря на то, что россияне сейчас пытаются делать вид, что готовы достигать своих целей только военным путём. На самом же деле ситуация в Сирии показывает, что у них ресурсы не безграничны", – констатировал политолог.

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