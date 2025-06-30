Обида из-за поддержки Израиля: Иран категорически пригрозил Украине и вызвал посла

Иран вызвал посла Украины в Тегеране Кирилла Позднякова в свое Министерство иностранных дел из-за дипломатического конфликта, связанного с поддержкой Украины Израиля. Иранская сторона вручила ноту протеста, возмущенная заявлениями украинских чиновников о военных действиях, поддерживаемых Израилем. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

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Поздняков был вызван в МИД Ирана, где ему выразили решительный протест в связи с "неподтвержденными и необоснованными комментариями некоторых украинских политиков", касающимися конфликта, связанного с "агрессией сионистского режима и Соединенных Штатов Америки". Однако детали обсуждения иранская сторона не раскрыла.

В своей речи представитель иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что поддержка украинской стороной военных действий Израиля противоречит международным правовым нормам, в частности, обязательствам Украины в соответствии с Уставом ООН и Женевскими конвенциями. Иранская сторона также заявила, что действия израильского правительства являются преступлениями, обладающими признаками режима апартеида, и Украина, поддерживая эти действия, несет международную ответственность.

Кроме того, временному поверенному Украины была высказана оговорка о возможных последствиях, если Киев и дальше будет занимать "враждебную и провокационную позицию" в отношениях с Ираном.

Конфликт возник на фоне регулярных атак иранских беспилотников "Шахед" по украинским городам, которые происходят почти каждый день. Иран несмотря на эти обстрелы резко осуждает поддержку Украины Израиля, усиливая напряженность в дипломатических отношениях между странами.

Как уже писали "Комментарии", Иран запустил ракеты в сторону Израиля утром, 24 июня, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о прекращении огня.