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Обострение в Сирии: США, Британия, Германия и Франция выступили с совместным заявлением

Запад призывает к политическому урегулированию конфликта в Сирии

сегодня, 09:43
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Кравцев Сергей

Правительства США, Великобритании, Германии и Франции выступили с совместным заявлением из-за обострения ситуации в Сирии. Как передает портал "Комментарии", текст заявления обнародовала пресс-служба Государственного департамента США.

Обострение в Сирии: США, Британия, Германия и Франция выступили с совместным заявлением

Взрыв. Фото: из открытых источников

В заявлении говорится, что четыре страны внимательно следят за текущей ситуацией в Сирии, где повстанцы начали наступление, вытеснив силы режима Башара Асада из ряда городов, в частности Алеппо.

Также Британия, США, Германия и Франция призывают к деэскалации и защите гражданского населения и инфраструктуры.

"Нынешняя эскалация лишь подчеркивает настоятельную потребность в политическом урегулировании конфликта под руководством самих сирийцев в соответствии с Резолюцией СБ ООН 2254", – говорится в заявлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска впервые с 2016 года нанесли авиаудары по сирийскому городу Алеппо. Повстанцы дошли до центра Алеппо. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Повстанцы в среду, 27 ноября, начали наступление в направлении Алеппо. К концу дня в пятницу их силы вошли в разные районы города. По информации "Reuters", армии Сирии приказали осуществить "безопасный отвод" из основных районов Алеппо, куда вошли повстанцы "Хаят Тахрир аш-Шам". 

Сирийские власти закрыли аэропорт Алеппо и все дороги, ведущие в город. Отмечается, что повстанцы захватили уже половину Алеппо. Они взяли под контроль важные государственные здания, штаб-квартиры полиции и госбезопасности. В сети публикуют соответствующие кадры. Российские и сирийские самолеты атаковали в Алеппо в ночь на 30 ноября. СМИ уже обратили внимание, что впервые с 2016 года российская авиация нанесла удары по Алеппо. 

Также под бомбежку попали города и села, которые захватили повстанцы накануне. Сообщается, что в результате бомбардировок и наземных атак погибли 20 членов связанной с Аль-Каидой сирийской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"




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