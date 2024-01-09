"Обратись к Зеленскому": президент ОАЭ саркастически отказался помочь Израилю

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху обратился к президенту ОАЭ Мухаммаду бин Заиду Аль Нахайяну с запросом о финансовой помощи палестинским рабочим, которые теперь безработны. Но президент отказал оказать помощь и предлагает обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом информирует издание Axios, ссылаясь на свой источник.

Президент ОАЭ (фото из открытых источников)

После атак ХАМАС на Израиль, израильские чиновники решили закрыть территорию на Западном берегу реки Иордан. Из-за такого решения лишились работы более 100 тысяч палестинцев, проживавших на территории этого региона, но работавших в Израиле.

По этой причине израильский лидер обратился с просьбой о выделении финансовой помощи палестинским работникам от руководителя ОАЭ. В то же время Беньямин Нетаньяху получил саркастический ответ, в котором Мухаммад бин Заид Аль Нахайян рекомендует обратиться за помощью к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

"Мухаммад бин Заид Аль Нахайян сказал, что Зеленский получает много денег от многих стран, поэтому, может быть, он сможет ему помочь", — отмечает издание.

В Израильском экономическом кабинете отклонили предложения министерства обороны дать разрешение некоторым рабочим палестинским на въезд на территорию Израиля. Это решение вызвало немалую обеспокоенность в самом Израиле и Соединенных Штатах. В этих странах есть опасения, что существование массовой безработицы среди палестинского населения может привести к случаям дальнейшей эскалации напряжения и насилия.

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