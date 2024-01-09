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"Обратись к Зеленскому": президент ОАЭ саркастически отказался помочь Израилю

Объединенные Арабские Эмираты отказались предоставить Израилю финансовую помощь

сегодня, 22:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху обратился к президенту ОАЭ Мухаммаду бин Заиду Аль Нахайяну с запросом о финансовой помощи палестинским рабочим, которые теперь безработны. Но президент отказал оказать помощь и предлагает обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом информирует издание Axios, ссылаясь на свой источник.

"Обратись к Зеленскому": президент ОАЭ саркастически отказался помочь Израилю

Президент ОАЭ (фото из открытых источников)

После атак ХАМАС на Израиль, израильские чиновники решили закрыть территорию на Западном берегу реки Иордан. Из-за такого решения лишились работы более 100 тысяч палестинцев, проживавших на территории этого региона, но работавших в Израиле.

По этой причине израильский лидер обратился с просьбой о выделении финансовой помощи палестинским работникам от руководителя ОАЭ. В то же время Беньямин Нетаньяху получил саркастический ответ, в котором Мухаммад бин Заид Аль Нахайян рекомендует обратиться за помощью к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

"Мухаммад бин Заид Аль Нахайян сказал, что Зеленский получает много денег от многих стран, поэтому, может быть, он сможет ему помочь", — отмечает издание.

В Израильском экономическом кабинете отклонили предложения министерства обороны дать разрешение некоторым рабочим палестинским на въезд на территорию Израиля. Это решение вызвало немалую обеспокоенность в самом Израиле и Соединенных Штатах. В этих странах есть опасения, что существование массовой безработицы среди палестинского населения может привести к случаям дальнейшей эскалации напряжения и насилия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что премьер Израиля ответил, сколько еще будет продолжаться война в Секторе Газа



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