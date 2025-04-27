Одна из стран будет штрафовать и арестовывать за шествие «Бессмертного полка»

Власти Казахстана запретили проводить шествия "Бессмертный полк" на 9 мая, обратили внимание росСМИ. Причиной назвали отсутствие свободных площадок. Желающих провести шествия ждут штрафы, задержание или даже арест.

Акция "Бессмертный полк" в 2018 году. Фото: РосСМИ

Представители местных ветеранских организаций с флагом СССР в руках записали обращение к президенту Казахстана Токаеву с призывом разрешить провести "Бессмертный полк" в Алматы.

"Мы обращаемся к президенту и всей власти на местах для того, чтобы нам позволили проявить эти патриотические чувства", — говорят они на видео.

Напомним, портал "Комментарии" писал, какая страна присоединится к празднованию 9 мая.

Израиль никогда не откажется от празднования 9 мая, страна будет представлена ​​на параде Победы в Москве. Об этом заявил в интервью о кремлевском агентстве ТАСС исполняющий обязанности посла Израиля в Москве Александр Бен Цви.

Дипломату задали вопрос о том, всегда ли в Израиле будут праздновать День Победы.

"Да. Надо не забывать, что 9 Мая — это официальная дата в Израиле. Мы — одно из немногих государств, кроме стран СНГ, где 9 мая — это День Победы. Единственная страна, которая не входит в СНГ, где проводится парад ветеранов, это Израиль. И где проходит "Бессмертный полк".

"Насколько я знаю, посол Израиля [Симона Гальперин] будет полностью участвовать", — добавил Бен Цви, говоря о планах израильской стороны присутствовать на параде Победы в Москве. И.о. посла отметил, что в Израиле "живет много ветеранов войны", где они также "выходят на парад".