"Он как сумасшедший": команда Трампа нервничает из-за действий одного мирового лидера

В администрации президента США Дональда Трампа растет недовольство из-за агрессивной политики премьера Израиля Беньямина Нетаньяху в Сирии. Советники американского президента полагают, что израильский лидер теряет контроль и ставит под угрозу дипломатические инициативы США.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как сообщает американское издание Axios со ссылкой на шестерых чиновников в США, политика Израиля по Сирии все больше раздражает Белый дом. Особенно это стало заметно после того, как Вашингтону удалось достичь временного прекращения огня между сторонами конфликта, однако израильские атаки неожиданно продолжились.

"Биби вел себя как сумасшедший. Он постоянно все бомбит", — сказал один чиновник из администрации Трампа, тогда как другой добавил, что "Это может взорвать то, что пытается сделать Трамп".

Еще один чиновник вспомнил обстрел церкви в Газе, после чего президент США лично позвонил по телефону Нетаньяху с требованием объяснений. В Белом доме царит ощущение, что израильский премьер ведет себя импульсивно и непредсказуемо, что вредит общим усилиям США в регионе.

Несмотря на это, Дональд Трамп пока избегает публичной критики своего союзника. Как указывает Axios, неизвестно, разделяет ли он разочарование своих советников. Однако серия авиаударов по Сирии, в частности, по колонне танков вблизи города Сувейда и районах у президентского дворца, вызвала тревогу в Вашингтоне.

Спецпредставитель США Том Барак обратился к Израилю с просьбой прекратить атаки ради дипломатического урегулирования. Однако скоро удары возобновились, что стало неожиданностью для американской администрации.

"Президент не любит включать телевизор и видеть, как бомбы падают на страну, где он стремится к миру и сделал громкое заявление о помощи в ее восстановлении", — подытожил ситуацию другой американский чиновник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Сирии обострился конфликт, а Израиль атаковал правительственные цели в Дамаске.

Также "Комментарии" писали, что Израиль совершил атаку на новую страну.