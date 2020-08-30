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Главная Новости Мир Ближний Восток ООН: половине населения Ливана грозит голод
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ООН: половине населения Ливана грозит голод

Население рискует столкнуться с продовольственным кризисом

сегодня, 18:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Масштабные взрывы в Бейруте, которые произошли 4 августа, нанесли серьезнейший удар по экономике Ливана. В результате бедствия был разрушен порт, через который проводился импорт продовольствия. В ООН заявили, что из-за этого половина населения страны находится под угрозой голода. Такую информацию предоставила Экономическая и социальная комиссия ООН для Западной Азии. 

Представители комиссии подсчитали, что половина ливанцев к концу 2020 года может столкнуться с продовольственным кризисом. А чтобы этого не произошло, необходимо предпринять срочные меры. И в первую очередь, нужно восстановить главное зерновое хранилище города, в котором до взрыва было приблизительно 85% запасов.

ООН: половине населения Ливана грозит голод

порт Бейрута |Hussein Malla | AP

Напомним, что в результате бедствия погибло 190 человек, еще 6,5 тысячи людей получили травмы, а около 300 тыс. ливанцев остались без крыши над головой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что правительство Ливана рассматривает три версии фатальных взрывов. Помимо удара вражеской ракеты, это халатность или несчастный случай. Третья версия - неправильное хранение взрывчатых веществ в порту.


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