Несколько дней назад президент Сирии Башар Асад вынужден был бежать из своей резиденции и страны. После побега диктатора его дворец частично разграбили.

Фото из открытых источников

Репортер Bild Себастьян Пренгель побывал во дворце, из которого сирийский диктатор правил страной за последние 24 года. Теперь сюда приходят туристы и делают памятные фотографии.

Издание рассказывает о роскошном убранстве дворца: кабинет с резным письменным столом из ценной древесины стоимостью 100 000 долл., спальня с кроватью из махагониевого дерева, мраморная ванна, золотые люстры и т.д.

Вскоре после падения часть дворца вспыхнула. Там стены и потолки почернели от копоти и все усыпано щебнем. Золотые люстры, причудливо обезображенные жарой, свисают с потолков.

В резиденции экс-президента Сирии Башара Асада был найден портрет Путина “Внешне, под пальмой, находим другую картину. Портрет Владимира Путина в деревянной раме. Избитый и сломанный, выброшенный – никому не нужен”, — сообщает издание.









Напомним, что российский диктатор Владимир Путин согласился рассмотреть пути поддержки переехавших в страну-агрессорку украинцев.

Путин, как рассказал портал "Комментарии", заявил о необходимости подумать над созданием системы, занимающейся поддержкой людей, которые приезжают из Украины и планируют строить свою жизнь в России. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

По словам лидера Российской Федерации, нужно задуматься о создании системы, которая будет заниматься адаптацией украинских граждан.