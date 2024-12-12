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Особая находка: что было в резиденции экс-президента Сирии Асада

Асад хранил портрет лидера одной из стран

сегодня, 21:37
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Кречмаровская Наталия

Несколько дней назад президент Сирии Башар Асад вынужден был бежать из своей резиденции и страны. После побега диктатора его дворец частично разграбили.

Особая находка: что было в резиденции экс-президента Сирии Асада

Фото из открытых источников

Репортер Bild Себастьян Пренгель побывал во дворце, из которого сирийский диктатор правил страной за последние 24 года. Теперь сюда приходят туристы и делают памятные фотографии.

Издание рассказывает о роскошном убранстве дворца: кабинет с резным письменным столом из ценной древесины стоимостью 100 000 долл., спальня с кроватью из махагониевого дерева, мраморная ванна, золотые люстры и т.д.

Вскоре после падения часть дворца вспыхнула. Там стены и потолки почернели от копоти и все усыпано щебнем. Золотые люстры, причудливо обезображенные жарой, свисают с потолков.

В резиденции экс-президента Сирии Башара Асада был найден портрет Путина “Внешне, под пальмой, находим другую картину. Портрет Владимира Путина в деревянной раме. Избитый и сломанный, выброшенный – никому не нужен”, — сообщает издание.

Особая находка: что было в резиденции экс-президента Сирии Асада - фото 2
Особая находка: что было в резиденции экс-президента Сирии Асада - фото 3
Особая находка: что было в резиденции экс-президента Сирии Асада - фото 4
Особая находка: что было в резиденции экс-президента Сирии Асада - фото 5
Особая находка: что было в резиденции экс-президента Сирии Асада - фото 6

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин согласился рассмотреть пути поддержки переехавших в страну-агрессорку украинцев.

Путин, как рассказал портал "Комментарии", заявил о необходимости подумать над созданием системы, занимающейся поддержкой людей, которые приезжают из Украины и планируют строить свою жизнь в России. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

По словам лидера Российской Федерации, нужно задуматься о создании системы, которая будет заниматься адаптацией украинских граждан.



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Источник: https://www.bild.de/news/ausland/bild-reporter-im-prunkpalast-aus-dem-assad-sein-reich-regierte-675aaa7a2bdc895dde3f670d
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