Перед ударом по Ирану Нетаньяху оставил "записку к Богу": что он попросил (ФОТО)

В преддверии удара по иранским ядерным объектам в рамках операции "Восходящий лев" премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Стену Плача в Иерусалиме. Во время визита он помолился и, следуя традиции, оставил записку в щели между камнями святыни.

Беньямин Нетаньяху у Стены плача (фото из открытых источников)

В пятницу, 13 июня, офис главы правительства Израиля обнародовал фотографию, на которой видно, как премьер вставляет рукописное послание к Стене Плача.

В сообщении к фото указано, что в записке Нетаньяху процитировал отрывок из Библии: "Вот поднимающийся народ, как львица, и, как лев, возвышается".

Этот библейский стих из книги Числа продолжается словами: "Он не ляжет, пока не будет он жрать добычу, и пока не будет пить кровь убитых".

Таким образом, премьер не только намекнул на название операции — "Восходящий лев", но и подчеркнул боевую готовность и решительность Израиля накануне одной из самых масштабных военных кампаний последних лет.

Западная стена имеет особое религиозное значение для еврейского народа. Как единственная уцелевшая часть Второго Храма она считается священным местом для молитвы, размышлений и духовного единения.

Стена Плача остается популярным местом, где посетители оставляют свои молитвы в виде записок, веря, что это место полно божественного присутствия, а обращения доходят непосредственно до Всевышнего.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как Израиль уничтожил иранских генералов . Израиль намерен продолжать военную операцию против Ирана как минимум в течение следующих двух недель. Основными объектами для ударов израильских сил ядерная программа Ирана, военное руководство и ракетные запасы. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя Израиля.

WSJ напоминает, что подобную тактику Израиль уже использовал, в частности, во время операций в Ливане в 2024 году. Тогда израильские войска ликвидировали склады оружия, критическую инфраструктуру и часть командиров организации "Хезболла".