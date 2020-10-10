Перемирие в Нагорном Карабахе: что происходит сейчас

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Таисия Ерохина
Вооруженный
конфликт в Нагорном Карабахе пока что утих. В столице Степанакерте продолжается
тишина после того, как Армения и Азербайджан договорились о перемирии. Об
этом сообщает Panorama.
Так, министры
иностранных дел России, Армении и Азербайджана по итогам почти 11-часовых
переговоров в Москве 9 октября приняли договоренность о перемирии. Согласно
документа, режим прекращения огня вступает в силу с 12:00 10 октября 2020 года
в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и
телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного
Комитета Красного Креста. Кроме того, Азербайджанская Республика и Республика
Армения при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ на основе
базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью
скорейшего достижения мирного урегулирования.
Напомним, азербайджанские
хакеры атаковали серверы официальных структур Армении. Сайты президента
Армении, а также всех министерств были выведены из строя масштабной
кибератакой.
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