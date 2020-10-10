Перемирие в Нагорном Карабахе: что происходит сейчас

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе пока что утих. В столице Степанакерте продолжается тишина после того, как Армения и Азербайджан договорились о перемирии. Об этом сообщает Panorama.

"Обстановка в нахичеванском направлении спокойная, боевые действия не ведутся", – заявил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Так, министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана по итогам почти 11-часовых переговоров в Москве 9 октября приняли договоренность о перемирии. Согласно документа, режим прекращения огня вступает в силу с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста. Кроме того, Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

Напомним, азербайджанские хакеры атаковали серверы официальных структур Армении. Сайты президента Армении, а также всех министерств были выведены из строя масштабной кибератакой.

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