kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.10.2020

BTC/USD

11387.85

ETH/USD

375.43

LTC/USD

49.71

НБУ 10.10.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Ближний Восток Перемирие в Нагорном Карабахе: что происходит сейчас
commentss НОВОСТИ Все новости

Перемирие в Нагорном Карабахе: что происходит сейчас

Армения и Азербайджан согласовали перемирие

сегодня, 08:36
Автор:

Таисия Ерохина

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе пока что утих. В столице Степанакерте продолжается тишина после того, как Армения и Азербайджан договорились о перемирии. Об этом сообщает Panorama.

Перемирие в Нагорном Карабахе: что происходит сейчас

"Обстановка в нахичеванском направлении спокойная, боевые действия не ведутся", – заявил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Так, министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана по итогам почти 11-часовых переговоров в Москве 9 октября приняли договоренность о перемирии. Согласно документа, режим прекращения огня вступает в силу с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста. Кроме того, Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

Напомним, азербайджанские хакеры атаковали серверы официальных структур Армении. Сайты президента Армении, а также всех министерств были выведены из строя масштабной кибератакой.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ