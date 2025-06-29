План Трампа по Ирану не помог: в МАГАТЭ выступили с громким заявлением

Иран, вероятно, приступил к ремонту на ядерном объекте в Натанге после ударов американских сил. Снимки со спутника, датированные 27 июня, свидетельствуют о появлении палаток и техники в районе, где упали ранее американские противобункерные бомбы. Один из кратеров, по данным Института изучения войны, уже был засыпан.

Фото: из открытых источников

Аналитики предполагают, что Иран может пытаться восстановить поврежденную инфраструктуру или даже извлечь обогащенный уран, хотя подтверждения этого отсутствует.

Также на спутниковых фото видны последствия удара израильской авиации по иранскому радару в провинции Хузестан, который был уничтожен 21 июня. Этот объект, вероятно, был установлен в 2023-2024 годах.

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Ирану понадобится несколько месяцев, чтобы восстановить уровень обогащения урана после ударов США и Израиля. По его словам, некоторые ключевые ядерные установки остаются невредимыми и запуск каскадов центрифуг возможен в короткие сроки.

Также он отметил, что часть высокообогащенного урана могла быть увезена с пораженных объектов. Этот вопрос требует дальнейших разъяснений.

Ранее СМИ сообщали об обострении конфликта между Ираном и Израилем, что получило неожиданный поворот: несмотря на жесткую риторику со стороны Тегерана, США фактически проигнорировали "возмездие" и даже поблагодарили за нее, назвав это "миром".

Хотя было объявлено перемирие, оно фактически бездействует. Иран сразу заявил о запуске новых израильских ракет и добавил, что не соглашался с режимом прекращения огня.

Как уже писали "Комментарии", предварительные оценки разведывательных данных, предоставленные европейским правительствам, свидетельствуют о том, что запасы высокообогащенного урана Ирану остаются в значительной степени невредимыми после ударов США по его главным ядерным объектам. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на информацию двух чиновников.