Уже больше недели в Иране продолжаются жесткие протесты, которые начались с убийства одной девушки. Американское издание NY Times решило выяснить причины, как смерть одной девушки смогла начать масштабные акции протеста по всей стране.



Почему смерть молодой девушки начала масштабные протесты в Иране. Фото с открытых источников

13 сентября, 22-летняя Махса Амини шла по улице Тегерана. К ней подошел полицейский патруль и забрал ее в СИЗО. Это была полиция иранской морали, которая следит за соблюдением иранскими гражданами строгих правил после революции 1979 года. По стандартам полиции молодая девушка была одета неправильно, например, у нее торчали пряди волос из платка. После трех дней пребывания в СИЗО Махса Амини погибла.

Ее смерть стала катализатором к масштабным протестам, которые уже больше недели не прекращаются в Иране. Женщины срывают платки со своих голов и сжигают их на городских кострах, обрезают волосы и танцуют без головного убора перед иранскими силами порядка.

Также на протестах кричат фразы: "Смерть платку! Сколько мы вынуждены терпеть это унижение", а также "Смерть диктатору".

Предыдущие протесты в Иране власти жестко подавляли и не позволяли им перерасти во что-то большее. Но смерть Махсы Амин дала толчок к объединению богатых и бедных иранцев, вышедших на митинги. Молодым иранцам просто нечего терять.

Также протестные настроения озвучивали иранские религиозные лидеры, считающие, что такие действия государства только вредят религии.

Раньше, хотя существовали религиозные законы, до их выполнения не было серьезных условий. Да, можно было иногда ходить без головного убора женщинам по улицам, слушать западную музыку и обниматься в общественных местах. Президент Ирана Ибрагим Райси видел в этом падение стандартов республики. Поэтому подчеркнул, что законы, которые уже существуют, должны строго соблюдаться.

Кроме того, Иран постоянно находится под санкциями США и других стран и уровень жизни граждан крайне низок. Постоянные реформы, которые пытаются провести иранские лидеры, ничем не помогают.

Смерть Махсы Амини привела к началу митингов в Иране, а усиление репрессий, слабая экономика и бесперспективное будущее прибавили обороты протестному движению.

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