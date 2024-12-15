После победы повстанцев у россиян в Сирии большие проблемы

Россия продолжает сокращать свое военное присутствие в Сирии, однако среди остающихся военных наблюдается дефицит питьевой воды и продовольствия.

Война в Сирии (фото из открытых источников)

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По информации ГУР, российские войска на некоторых маршрутах сопровождаются вооруженными группировками, оппозиционными сирийскому режиму Башара Асада.

"Среди российских солдат ходят разговоры, что Москва договорилась о сохранении присутствия на базах в Тартусе и Хмеймиме, численностью до трех тысяч военнослужащих. Однако на этих базах, а также на находящихся в регионе российских кораблях наблюдаются значительные проблемы с питьевой водой и продовольствием ", — говорится в сообщении.

ГУР также отмечает, что остатки российских войск ожидают военно-транспортные самолеты, которые должны доставить продовольствие. 14 декабря 2024 года были запланированы рейсы двух Ан-124-100 и двух Ил-76МД из Чкаловска в базу Хмеймим.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что я в РФ использует свой контингент из Сирии. После падения режима Башара Асада и прихода к власти новой администрации в Сирии Россия рискует потерять свои военные базы в этой стране. В то же время идет постепенная эвакуация части российского контингента, который, вероятно, будет привлечен к войне в Украине, отметил в эфире 24 канала военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

По его словам, полный вывод российских военных из базы Хмеймим еще не состоялся, хотя самолеты уже перебрасываются в Ливию, а корабли отошли из порта Тартус. Кроме того, Россия сейчас ведет переговоры с новыми сирийскими властями по сохранению своих баз.

