Посол Украины в Азербайджане рассказал об атаке женщин на него: что произошло

Бывший глава Херсонской облгосадминистрации и "Укроборонпрома", а ныне посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев поделился неожиданной реакцией части общества на новость о его разводе. Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook.

Юрий Гусев (фото из открытых источников)

После объявления о завершении 15-летнего брака с Ольгой Гусевой, он заметил значительный рост внимания в социальных сетях. По его словам, более сотни женщин направили ему запросы на дружбу.

"Я получил более 100 запросов в друзья в социальных сетях от очаровательных представительниц прекрасного пола. Хочу сказать, что сейчас я не готов и не планирую новые отношения. Сосредотачиваюсь, прежде всего, на работе, занимаюсь спортом, уделяю время детям и друзьям. Поэтому вынужден отклонить большинство запросов", – написал Гусев.

Он также отметил значительную поддержку со стороны близких друзей, хорошо понимающих ситуацию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что лидер "Бумбокса" расстается с женой. Солист известной группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк подал на развод с супругой Анной. В браке известные молодожены прожили 11 лет. Дело звездного исполнителя должно рассматривать Шевченковское районное судебное учреждение.

По обнародованной информации этого медиа, 41-летний музыкант ничего не сообщает о своей частной жизни и не комментирует свои отношения с экс-возлюбленной. Потому эту информацию раскопали представители медиа. В прошлую пятницу, 5 ноября, в упоминавшемся судебном учреждении города Киева должно было слушаться дело о разводе лидера "Бумбокса". Но ни певец, ни его бывшая избранница сюда не явились. Через своих представителей они предоставили все необходимые документы и высказали просьбу начать процедуру без их присутствия.

По информации, появившейся в отечественных медиа, инициатором развода выступила жена музыканта. Она – дочь экс-руководителя НАК "Нафтогаз Украины".



