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Повторится сценарий 2023 года: озвучена опасность для Украины из-за ударов Израиля по Ирану

По мнению Нарожного, Соединенные Штаты, вероятно, сосредоточат свое внимание на ситуации вокруг Израиля.

13 июня 2025, 23:30
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Клименко Елена

Последствия израильского удара по Ирану могут иметь негативные военно-политические последствия для Украины, заявил военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

Повторится сценарий 2023 года: озвучена опасность для Украины из-за ударов Израиля по Ирану

Фото: скриншот

По его мнению, США, как и в 2023 году, могут временно сместить свое внимание с Украиной на события на Ближнем Востоке.

"Вспомним, как во время атаки ХАМАСа на Израиль Вашингтон перенаправил часть оборонной поддержки именно Израилю. Речь шла, в частности, о снарядах калибра 155 мм — важных для Украины, ведь артиллерия остается ключевым элементом нашей обороны", — пояснил Нарожный.

Он также добавил, что такая же ситуация может повториться с авиабомбами GBU-39, активно используемыми как украинской, так и израильской авиацией. По словам эксперта, в пользу Израиля играет и сильное политическое лобби в США, поэтому риск перераспределения ресурсов существует.

Вместе с тем ситуация с поставками иранского оружия России, вероятно, останется стабильной. Нарожный отметил, что Иран продолжает оставаться важным партнером Москвы, хотя только 25–30% дронов-камикадзе типа "Шахед", используемых против Украины, поступают из Тегерана — остальное уже российское производство. Поэтому, считает эксперт, радикальных изменений в поставках иранского оружия не ожидается.

В политическом контексте, однако, атака Израиля может иметь обратный эффект — стимулировать предоставление Украине тяжелого дальнобойного оружия. По словам Нарожного, израильский удар, ликвидировавший руководство иранского Генштаба и ядерной программы, может стать прецедентом, который продемонстрирует целесообразность поражения стратегических целей.

"Мы еще не видим ни ответа от Ирана, ни реакции со стороны России — союзника Тегерана. Однако именно такая модель — попадание по командным центрам и фигурам первого уровня — может быть для нас сигналом и примером для получения дальнобойного вооружения", — подчеркнул Нарожный.

Как уже писали "Комментарии", Соединенные Штаты Америки официально не были вовлечены в непосредственное нанесение ударов по Ирану, однако активно способствовали Израилю, предоставив ему высокоточную разведывательную информацию. Об этом сообщил госсекретарь США Марк Рубио, передает ABC News. По его словам, Вашингтон готов помочь Израилю в случае масштабного ответа со стороны Ирана.



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