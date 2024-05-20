Появилась резкая реакция Израиля по запросу прокурора МУС выдать ордер на арест руководства страны

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан направил запрос на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАС. На возможность выдачи ордера МУС на израильское руководство отреагировали лидеры страны.



Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал решение прокурора МУС Карима Хана "возмутительным". По его словам, это "показывает степень угрозы крушения международной судебной системе".

"Этот односторонний шаг, предпринятый недобросовестно, является односторонним политическим шагом, который ободряет террористов во всем мире, и нарушает все основные правила суда в соответствии с принципом комплементарности и другими правовыми нормами. Мы не забудем, кто начал эту войну, кто насиловал, резал, поджигал, издевался и похищал невинных граждан", — сказал Ицхак Герцог.

Министр иностранных дел Исраэль Кац назвал решение прокурора МУС Карима Хана "историческим позором".



"В то время как убийцы и насильники ХАМАС совершают преступления против человечности против наших братьев и сестер, прокурор вспоминает на одном дыхании премьер-министра и министра обороны Израиля вместе с гнусными нацистскими монстрами ХАМАС – исторический позор, который запомнится навсегда" , – сказал Кац.

Ультраправый министр финансов Бецалель Смотрич также отреагировал на решение Хана и обвинил прокурора МУС в антисемитизме.

"Мы не видели такого проявления лицемерия и ненависти к евреям, как тот, который продемонстрировал суд в Гааге со времен нацистской пропаганды. Нацисты также выступали от имени "морали", и здесь не было ничего кроме антисемитизма", — сказал Смотрич.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что прокурор Международного уголовного суда Карим Хан объяснил, почему подал запрос на ордер для лидеров Израиля и ХАМАСа.