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Главная Новости Мир Ближний Восток Правительство Израиля самораспустилось из-за того, что не смогло принять бюджет на следующий год
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Правительство Израиля самораспустилось из-за того, что не смогло принять бюджет на следующий год

Выборы в стране пройдут в конце марта

сегодня, 18:34
Автор:

Дмитрий Симоненко

Правительство Израиля самораспустилось за-за того, что не смогло принять бюджет на следующий, 2021. Прошлого, 2019 года, израильские народные избранники самораспустились за того, что не смогли договориться о создании коалиции. Таким образом, в ближайшее время в Израиле состоятся четвертые по счету выборы руководства государства в течение двух последних лет.

Правительство Израиля самораспустилось из-за того, что не смогло принять бюджет на следующий год

Ранее "Комментарии" писали о том, что принятый вариант государственного бюджета на 2021 вызвал немало недовольных комментариев в различных сферах общества. В частности, планируется сокращение расходов по финансированию ряда льготных выплат. Мы пытались выяснить, чего же ждать в 2021-м получателям субсидий. Чего ждать от субсидий в 2021 году? Сегодня можно с легкостью говорить о том, что в Украине осталась довольно малая часть граждан, которые еще ни разу не пользовались субсидиями. И хотя, по мнению экспертов, в нашей стране субсидиарная поддержка является одной из лучших в мире, в противовес этому факту находится немало негативных моментов.

Кроме того, портал стало известно о том, что несмотря на некоторые задержки и прогнозы по поводу того, что необходимого количества голосов у "слуг" просто нет "бюджетная ночь" не понадобилась — 15 декабря нардепы проголосовали за главный финансовый документ страны неожиданно оперативно. Причем сами депутаты не просто обрадовались, что бюджет принимали не ночью, а даже усмотрели в этом большой повод для гордости. В то же время довольно возмущенно комментирует положения бюджета 2021 эксперт Ирина Пономарь, называя в целом главный финансовый документ страны антисоциальным.



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Источник: https://www.france24.com/en/live-news/20201222-israel-parliament-dissolves-sparking-fourth-election-in-two-years
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