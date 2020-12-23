Правительство Израиля самораспустилось из-за того, что не смогло принять бюджет на следующий год

Правительство Израиля самораспустилось за-за того, что не смогло принять бюджет на следующий, 2021. Прошлого, 2019 года, израильские народные избранники самораспустились за того, что не смогли договориться о создании коалиции. Таким образом, в ближайшее время в Израиле состоятся четвертые по счету выборы руководства государства в течение двух последних лет.

Ранее "Комментарии" писали о том, что принятый вариант государственного бюджета на 2021 вызвал немало недовольных комментариев в различных сферах общества. В частности, планируется сокращение расходов по финансированию ряда льготных выплат. Мы пытались выяснить, чего же ждать в 2021-м получателям субсидий. Чего ждать от субсидий в 2021 году? Сегодня можно с легкостью говорить о том, что в Украине осталась довольно малая часть граждан, которые еще ни разу не пользовались субсидиями. И хотя, по мнению экспертов, в нашей стране субсидиарная поддержка является одной из лучших в мире, в противовес этому факту находится немало негативных моментов.

Кроме того, портал стало известно о том, что несмотря на некоторые задержки и прогнозы по поводу того, что необходимого количества голосов у "слуг" просто нет "бюджетная ночь" не понадобилась — 15 декабря нардепы проголосовали за главный финансовый документ страны неожиданно оперативно. Причем сами депутаты не просто обрадовались, что бюджет принимали не ночью, а даже усмотрели в этом большой повод для гордости. В то же время довольно возмущенно комментирует положения бюджета 2021 эксперт Ирина Пономарь, называя в целом главный финансовый документ страны антисоциальным.





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