По информации The New York Times, в Иране энергетический кризис – сокращенный график, онлайн обучение, закрытые ТЦ. Кроме этого, автомагистрали и торговые центры ушли в темноту, а промышленные предприятия были обесточены, что привело к почти полной остановке производства.

Проблемы со светом

При этом издание отмечает, что, хотя Иран имеет одни из самых больших запасов природного газа и сырой нефти в мире, он переживает полномасштабный энергетический кризис, который можно объяснить годами санкций, неэффективным управлением, старением инфраструктуры, расточительным потреблением и целенаправленными атаками Израиля.

Журналисты подчеркивают, что правительство оказалось перед двумя строгими выборами — либо прекратить подачу газа в жилые дома, либо прекратить поставки на электростанции, производящие электроэнергию. Правительство избрало последний вариант, поскольку отключение газа в жилых домах представляло бы серьезную угрозу безопасности и перекрыло бы основной источник тепла для большинства иранцев.

Как отметил политолог, военный Виктор Таран, иранцы сидят без света, экономический ущерб из-за энергетического кризиса может достигнуть десятков миллиардов долларов.

Так работает кармический бумеранг. Страна, которая делала все до того, чтобы мы были без тепла и света, сама оказалась в гораздо худшей ситуации. Кармическое наказание и в Россию "прилетит." Это только вопрос времени", — отметил Таран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Иран поставляет России "Шахеды", которыми активно уничтожает критическую инфраструктуру Украины. При этом известно, что в ноябре передала Ирану первые два самолета Су-35. Это произошло во время церемонии, состоявшейся на территории авиазавода в Комсомольске-на-Амуре.



