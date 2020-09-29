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Премьер Израиля предупредил о новом взрыве в Ливане

Биньямин Нетаньяху рассказал об опасности секретного склада оружия исламистской организации "Хезболлах"

29 сентября 2020, 22:14
Автор:

Екатерина Белоброва

Сегодня глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху предупредил о возможности очередного взрыва в столице Ливана Бейруте. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

Премьер Израиля предупредил о новом взрыве в Ливане

Так, по словам израильского премьера, исламистская организация  "Хезболлах" владеет секретным складом оружия, который может стать причиной нового взрыва в Бейруте.

"Теперь вот где может произойти следующий взрыв. Прямо здесь. Это бейрутский район Джана. Рядом с международным аэропортом. А здесь "Хезболлах" держит секретный склад оружия. Этот секретный склад оружия находится прямо здесь, в метре от газовой компании. Это канистры с газом. Прямо здесь. Это в нескольких метрах от АЗС. Это в пятидесяти метрах от газовой компании. Вот еще бензовозы. И он встроен в гражданское жилье", — с опасением добавил Нетаньяху.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о трагическом взрыве в Бейруте, который привел к массовым волнениям с требованием к правительству уйти в отставку.


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