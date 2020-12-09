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Главная Новости Мир Ближний Восток Премьер Нетаньяху первым решил привиться от коронавируса: Израиль получил партию вакцины
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Премьер Нетаньяху первым решил привиться от коронавируса: Израиль получил партию вакцины

Израиль будет использовать вакцину производства компании Pfizer для своих граждан

сегодня, 12:24
Автор:

Сергей Медведев

Премьер Нетаньяху первым решил привиться от коронавируса: Израиль получил партию вакцины

Израиль получил первую партию вакцины от коронавируса. Производителем препарата стала компания Pfizer. Вакцину доставили самолетом из Брюсселя. Всего партия содержит 100 тысяч доз лекарственного средства.

"Рейс DHL из Брюсселя перевез более 100 тысяч доз недавно созданной вакцины и приземлился в аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве около 9:00", — говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже высказал желания опробовать вакцину на себе — он вызвался первым сделать прививку и проверить, насколько эффективным является вещество на себе. Впрочем, дата начала массовой вакцинации израильтян пока не оглашается.

Как сообщал портал "Комментарии", в Великобритании началась кампания по вакцинации против Covid-19. Первой прививку получила 90-летняя британка Маргарет Кинан. Через неделю ей исполнится 91 год. Первым привитым мужчиной стал 81-летний мужчина Уильям Шекспир. Всего Британия закупила 40 млн доз.

 Жители Чехии ждут вакцину от Covid-19 уже в январе. Известно, что с начала года в Чехии начнут прививать пожилых людей и группы риска по здоровью, далее медработников и учителей. Для всех предусмотрена бесплатная вакцинация за счёт страховки и страховых выплат. Чешское правительство заказало вакцины у Astra Zeneca, BioNTech и Pfizer, а также вакцины у Johnson & Johnson  для 5,5 миллиона человек у на сумму 1,8 миллиарда чешских крон (2,34 млрд грн) по совместному соглашению со странами ЕС и ведет переговоры с другими производителями.

Германия планирует начать вакцинацию уже весной будущего года. По словам главы Минздрава Германии, массовая вакцинация начнётся не позднее лета. Вакцинация также началась и в России. Сахалин стал первым регионом, объявившим о начале прививочной кампании против коронавируса. Тем, кто будет делать прививку от коронавируса в РФ, необходимо отказаться от алкоголя за 14 дней до вакцинации и еще в течение 42 дней после первой инъекции. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что эксперты высказали свое мнение относительно иммунитета против коронавируса после вакцинации.


 


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Источник: https://www.jpost.com/israel-news/first-pfizer-coronavirus-vaccine-shipment-arrives-in-israel-651569
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