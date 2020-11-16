Президент Армении призвал правительство готовиться к досрочным выборам

16 ноября президент Армении Армен Саркисян распространил послание, в котором призвал правительство и Национальное собрание подготовиться к досрочным парламентским выборам. Об этом сообщает Sputnik Armenia в своем Telegram-канале.

Фото: из открытых источников

"Арцах был ранен. У нас бушующее общество. Раненая экономика захлестывает колоссальные социальные проблемы. В результате огромного потока людей из Арцаха происходит гуманитарная катастрофа. Мы не можем игнорировать реальность и продолжать жить обычной жизнью ", — сказал Саргсян.

Он отметил, что за последние дни провел несколько встреч с парламентскими и внепарламентскими группами и представителями диаспоры. Абсолютное большинство, по его словам, согласны в одном — отставка правительства и досрочные парламентские выборы необходимы.

Кроме того, ранее в тот же день на встрече с жителями Гадрута он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к заявлению о прекращении огня, подписанному премьер-министром Армении и президентами России и Азербайджана.

Ранее "Комментарии" сообщали, Армения планирует вернуть беженцев в Нагорный Карабах. Министр иностранных дел Армении отметил необходимость принятия мер по обеспечению условий для возвращения депортированных арцахских армян.

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