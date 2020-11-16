kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.11.2020

BTC/USD

16774.97

ETH/USD

460.90

LTC/USD

71.22

НБУ 16.11.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Ближний Восток Президент Армении призвал правительство готовиться к досрочным выборам
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент Армении призвал правительство готовиться к досрочным выборам

сегодня, 21:50
Автор:

Татьяна Лозовенко

16 ноября президент Армении Армен Саркисян распространил послание, в котором призвал правительство и Национальное собрание подготовиться к досрочным парламентским выборам. Об этом сообщает Sputnik Armenia в своем Telegram-канале.

Президент Армении призвал правительство готовиться к досрочным выборам

Фото: из открытых источников

"Арцах был ранен. У нас бушующее общество. Раненая экономика захлестывает колоссальные социальные проблемы. В результате огромного потока людей из Арцаха происходит гуманитарная катастрофа. Мы не можем игнорировать реальность и продолжать жить обычной жизнью ", — сказал Саргсян.

Он отметил, что за последние дни провел несколько встреч с парламентскими и внепарламентскими  группами и представителями диаспоры. Абсолютное большинство, по его словам, согласны в одном — отставка правительства и досрочные парламентские выборы необходимы.

Кроме того, ранее в тот же день на встрече с жителями Гадрута он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к заявлению о прекращении огня, подписанному премьер-министром Армении и президентами России и Азербайджана.

Ранее "Комментарии" сообщали, Армения планирует вернуть беженцев в Нагорный Карабах. Министр иностранных дел Армении отметил необходимость принятия мер по обеспечению условий для возвращения депортированных арцахских армян.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://pledgetimes.com/armenian-president-calls-on-government-to-prepare-for-early-elections/
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ