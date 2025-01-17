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Президент Ирана хотел забрать Асада в Тегеран: что сказал Путин

Масуд Пезешкиан хотел взять Асада с собой

сегодня, 21:29
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Лиля Воробьева

Весьма неожиданно стало известно, что президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с Владимиром Путиным выразил готовность увезти в Тегеран Башара Асада. Просьба, мягко говоря, застала главу Кремля врасплох, хотя о попытке Асада бежать в Иран он, конечно, знал. Об этом пишут российские паблики со ссылкой на источники в Кремле.

Президент Ирана хотел забрать Асада в Тегеран: что сказал Путин

Масуд Пезешкиан (фото с открывшимися джерелами)

"Владимир Владимирович подчеркнул, что Асад — самостоятельный человек и сам принимает решение, где ему быть. И сейчас нуждается в надзоре врачей. Таким образом, Путин отказал Ирану в передаче Асада, однако его разозлила сама просьба", — говорится в сообщении.

Значит ли это, что Асада готовятся передать обратно в Сирию в рамках переговорного процесса с новой властью в Дамаске, источники русских пабликов не говорят.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кремль может передать Асада Сирии . В Кремле начали расползаться странные слухи на самом высоком уровне. Говорят, Башара Асада могут выдать новым властям Сирии. Такую идею на днях озвучил один из чиновников на встрече с Путиным.

"Все видят, что попытки Кадырова договориться с новыми властями Сирии провалились. Из Дамаска пришел сигнал — есть возможность наладить какой-то диалог, но первым шагом должна стать выдача нами Башара Асада в Сирию. Президент думает над таким шагом и ищет другие варианты договориться", — сказал собеседник, знакомый с ситуацией.

В сообщении говорится, что один из источников, ранее работавший в руководстве АП, отметил: "В Сирии мы очень активно работали, но конечной цели не было заявлено. Сейчас Асад сбежал и никому до него дела нет. Он сбит летчик, кроме денег ему нам нечего предложить. Если мы потеряем все контакты с Сирией — это будет серьезный удар по позициям в регионе", — сказал собеседник.

В Кремле считают, что выдача Асада тоже политически ударит по РФ.

 



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