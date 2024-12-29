Псевдоизвинения Путина не поразили Алиева: жесткий ответ Баку

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Черновалова Кристина
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не принял извинений Владимира Путина за сбивание гражданского самолета, назвав их неполными и неприемлемыми. Об этом сообщил журналист немецкого издания BILD Карен фон Гуттенберг, комментируя официальное заявление азербайджанского лидера после поминальной службы в Баку.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото из открытых источников
Алиев подчеркнул, что самолет был сбит российской системой ПВО, и подчеркнул, что слова Путина не содержат четкого признания вины.
"Первые три дня мы слышали только бредовые версии от России", – заявил азербайджанский президент. По словам фон Гуттенберга, Алиев также назвал заявления Путина "полусерьезными" и не соответствующими масштабу трагедии.
Карен фон Гуттенберг подчеркнул, что Азербайджан проявил жесткую позицию в этой ситуации, в то время как Кремль ограничился размытыми заявлениями. Этот конфликт уже повлиял на дипломатические отношения между Баку и Москвой.
Ранее "Комментарии" писали, что с 1 января 2025 года граждане России смогут оставаться в Азербайджане без визы всего 90 дней в течение одного календарного года. Соответствующее постановление подписал 29 декабря премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Напомним, что катастрофа азербайджанского самолета в Актау приобретает новые обороты. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет получил повреждения в результате обстрела с земли на территории России, близ Грозного. По его словам, окончательные выводы станут известны после расшифровки черных ящиков, однако факты уже указывают на внешнее вмешательство.
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