Псевдоизвинения Путина не поразили Алиева: жесткий ответ Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не принял извинений Владимира Путина за сбивание гражданского самолета, назвав их неполными и неприемлемыми. Об этом сообщил журналист немецкого издания BILD Карен фон Гуттенберг, комментируя официальное заявление азербайджанского лидера после поминальной службы в Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото из открытых источников

Алиев подчеркнул, что самолет был сбит российской системой ПВО, и подчеркнул, что слова Путина не содержат четкого признания вины.

"Первые три дня мы слышали только бредовые версии от России", – заявил азербайджанский президент. По словам фон Гуттенберга, Алиев также назвал заявления Путина "полусерьезными" и не соответствующими масштабу трагедии.

"Полусерьезные" заявления Путина по поводу случившегося, в которых тот не стал прямо говорить о российских ракетах, Алиев за полноценные извинения не принял, – пишет фон Гуттенберг.

Карен фон Гуттенберг подчеркнул, что Азербайджан проявил жесткую позицию в этой ситуации, в то время как Кремль ограничился размытыми заявлениями. Этот конфликт уже повлиял на дипломатические отношения между Баку и Москвой.

Ранее "Комментарии" писали, что с 1 января 2025 года граждане России смогут оставаться в Азербайджане без визы всего 90 дней в течение одного календарного года. Соответствующее постановление подписал 29 декабря премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Напомним, что катастрофа азербайджанского самолета в Актау приобретает новые обороты. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет получил повреждения в результате обстрела с земли на территории России, близ Грозного. По его словам, окончательные выводы станут известны после расшифровки черных ящиков, однако факты уже указывают на внешнее вмешательство.