Путин под бешеным давлением: Россия стремительно теряет важного союзника, дело дошло до суда

Отношения между Россией и Азербайджаном резко ухудшились после сбивания российской ПВО гражданского самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL). Владимир Путин извинился за "трагический инцидент", но не признал ответственность России за этот случай.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как сообщает Медуза, после того, как 4 февраля Казахстан обнародовал отчет о причинах крушения самолета, в Азербайджане надеялись, что Москва изменит свою позицию. Однако этого не произошло.

Азербайджан утверждает, что располагает неопровержимыми доказательствами того, что самолет был сбит ракетой "Панцирь-С". В отчете Казахстана отмечено, что самолет получил повреждение за несколько минут до того, как был введен план "Ковер" над Грозным.

Россия в свою очередь заявляет, что план "Ковер" был объявлен вовремя, а пилоты сами решили лететь в Грозный. Российская сторона также отмечает, что отчет Казахстана предварительный.

6 февраля Баку закрыл филиал "Русского дома" — культурного центра при МИД РФ, который считается важным инструментом для проектирования "мягкой силы". Официально причиной стало нарушение требований регистрации, поскольку законодательство Азербайджана не предусматривает возможность регистрации зарубежных правительственных организаций, хотя ранее эта структура функционировала беспрепятственно.

Еще одним важным шагом стало подготовка Азербайджаном иска в Международный суд. Однако обе страны не признают юрисдикцию этого суда, поэтому не совсем понятно, какие последствия будет иметь этот шаг.

Среди проправительственных медиа продолжается обмен намеками на возможные дальнейшие шаги. Однако реальных инструментов давления на Азербайджан в России не так много, в то время как Баку может нанести болезненный ответ, остановив транспортные проекты или блокируя торговлю с Ираном.

Сейчас инициатива на стороне Азербайджана, хотя не исключено, что стороны смогут найти компромисс до того, как отношения между странами терпят серьезный ущерб.

Также следует отметить, что Баку и Москва подписали соглашение о союзном взаимодействии 22 февраля 2022 года, поэтому технически они являются союзниками. Однако Азербайджан поддерживает дружеские отношения с Киевом и не поддержал российское вторжение, неоднократно оказывая гуманитарную помощь Украине. К примеру, в феврале 2025 года было выделено 1 миллион долларов на закупку электрооборудования для Украины.

Во внешней политике Азербайджан в основном ориентируется на Турцию. Кроме того, президент Ильхам Алиев единственный среди лидеров стран бывшего СССР, кто в последние годы встречался как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путину предлагают "принести в жертву" Кадырова и решить свои проблемы. Еще в декабре ряд влиятельных представителей АП предлагали "принести в жертву" (отправить в отставку и показательно наказать) Рамзана Кадырова за сбитый самолет Azerbaijan Airlines. Владимир Путин получил новое предложение о привлечении чеченского лидера к ответственности. Об этом пишут российские паблики