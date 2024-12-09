Путин предал Асада, который заявлял, что он не Янукович

8 декабря сирийские повстанцы захватили Дамаск, а многолетний диктатор Башар Асад, которому Путин помогал поддерживать свой режим, сбежал из страны. Это произошло несмотря на то, что Путин обещал ему наносить по повстанцам такие удары, которых еще мир не видел, а сам Асад говорил, что не будет бежать из страны, как Янукович.

Башар Асад и Владимир Путин. Фото: REUTERS

После Революции Достоинства и бегства Виктора Януковича из Украины, Путин обратился к бывшему главе ФСБ Сергею Степашину, чтобы тот контактировал с Башаром Асадом по поводу его способности удержать власть в Сирии, где уже несколько лет продолжалась гражданская война. В ответ Степанишин передал слова Асада, который заявил, что не собирается бежать из страны.

"Передайте Владимиру Владимировичу (Путин), что я не Янукович, я никуда не уеду", — сказал Степашин слова Асада 7 апреля 2014 года.

Сам же Путин также не сдержал своего обещания защитить режим Асада. 7 лет назад российский диктатор заявил, что остановит любые шаги повстанцев.

"Здесь созданы и на постоянной основе будут действовать два пункта базирования, в Тартусе и здесь в Хмеймиме. И если террористы снова поднимут голову, то мы нанесем им такие удары, которых они пока еще не видели", — говорил Путин.

Как известно, в конце ноября сирийские повстанцы начали активное наступление, и менее чем за две недели свергли режим Башара Асада в Сирии. Сам Асад бежал из страны как Янукович в свое время, а Путин, так и не выполнил своих обещаний защитить режим местного диктатора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского предусматривают сирийский сценарий для России.

Также "Комментарии" писали, что Трамп отреагировал на падение режима Асада в Сирии и назвал слабостью Путина.