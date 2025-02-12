Путин созвонился с новым лидером Сирии и сделал циничное предложение

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с переходным президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа, ставшим во главе повстанцев после устранения Башара аль-Асада. Об этом сообщили в Кремле.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Согласно официальному заявлению, диалог между руководителями состоялся в конструктивном, деловом и содержательном формате. Путин отметил неизменную позицию России по поддержанию единства, суверенитета и территориальной целостности Сирийского государства.

"Телефонный разговор лидеров носил конструктивный, деловой и содержательный характер", – заявили там.

В Кремле также подчеркнули, что Москва готова способствовать улучшению социально-экономической ситуации в Сирии, включая оказание гуманитарной помощи.

Президент России пожелал Ахмеду аль-Шараа удачи в его деятельности и отметил, что между сирийским и русским народами существуют давние дружеские и партнерские отношения. Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества в экономической, образовательной и других областях.

Согласно информации Кремля, лидеры договорились поддерживать дальнейшие контакты в целях развития двустороннего сотрудничества.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, выдадут ли Асада новой власти Сирии . Информация о том, что новые власти Сирии "Хайят Тахрир аш-Шам" требуют от России выдать им Башара Асада, в последнее время активно обсуждается в мире. Первые слухи об этом требовании появились еще в начале января, когда имелись отдельные попытки построить диалог между Москвой и Дамаском. О том, что ждет Асада дальше активно пишут паблики РФ, ссылаясь на свои, так сказать, источники в Кремле.

В сообщении говорится, что собеседники неохотно говорят о перспективах Асада, отмечая, что его судьбу будет решать лично Владимир Путин. В рядах ястребов много негатива по поводу сирийского кейса.

