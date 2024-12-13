Путин торжествует: о чем РФ удалось договориться с новыми властями Сирии

В настоящее время в разгаре переговоры о том, чтобы российские войска остались в военно-морском порту в Тартусе и на авиабазе в Хмеймиме. Пока что переговоры для Кремля складываются достаточно успешно. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщили источники издания Bloomberg, знакомые с этим вопросом в Москве, Европе и на Ближнем Востоке.

Война в Сирии

Отмечается, что министерство обороны в Москве считает, что у него есть неофициальная договоренность с "Хайят Тахрир Аш-Шам" о том, что министерство обороны может оставаться на сирийских базах, отметил собеседник в России. Тем не менее, ситуация может измениться в условиях нестабильности в Сирии.

Военно-морская база является единственным русским центром на Средиземном море. Аэродром используется для обеспечения российских операций по безопасности в Африке, давая возможность проектировать политическое и экономическое влияние и восстановить часть авторитета Москвы на континенте времен Холодной войны.

Читайте на портале "Комментарии" — свержение режима Башара Асада в Сирии нанесло кремлевскому диктатору Путину одну из самых больших геополитических неудач во время пребывания у власти. Об этом пишет The New York Times. О стратегическом политическом поражении Москвы говорят и в Институте изучения войны. Действительно ли у Путина "случился свой Афганистан", когда русские войска вынуждены покидать Сирию? Правильно ли говорить о серьезном геополитическом ударе по России? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – недавно потерявший своего ключевого союзника в Сирии — Башара Асада Иран начал устанавливать прямой диалог с представителями новой правящей коалиции в Дамаске. Об этом сообщает "Reuters".

Ссылаясь на высокопоставленные источники СМИ, Тегеран пытается избежать изоляции от установления нового сирийского правительства и сохранить свое влияние в регионе.



