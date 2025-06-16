Россияне больше всего заинтересованы в том, чтобы нефтяная отрасль Ирана была уничтожена Израилем в войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Путин и президент Ирана

" Вот такое вот "партнерство" москвы и тегерана ", – отмечает руководитель ЦПД.

Отметим, что цены на нефть в понедельник, 16 июня, были нестабильны после роста на 7% в пятницу, поскольку возобновление ударов Израиля и Ирана в выходные усилило опасения, что война может распространиться на весь регион и значительно нарушить экспорт нефти с Ближнего Востока, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 64 цента, или 0,86%, до 74,87 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 76 центов, или 1,04%, до 73,74 доллара. Ранее в течение сессии они выросли более чем на 4 доллара за баррель, а также ненадолго упали в отрицательную зону.

Оба индекса в пятницу выросли на 7%, подскочив более чем на 13% в течение сессии до самых высоких уровней с января.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в отчете Института изучения войны отмечают, что предложение привлечь Россию к переговорному процессу по урегулированию на Ближнем Востоке является попыткой путинского режима отвлечь внимание мира от войны в Украине, продемонстрировав, что РФ – якобы миролюбивая страна и готова помогать другим странам.