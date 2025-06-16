logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Путину выгодна война в Иране: почему его призывы к миру лицемерны
commentss НОВОСТИ Все новости

Путину выгодна война в Иране: почему его призывы к миру лицемерны

Кто больше всего заинтересован в ударах по Ирану и Израилю.

сегодня, 10:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Россияне больше всего заинтересованы в том, чтобы нефтяная отрасль Ирана была уничтожена Израилем в войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Путину выгодна война в Иране: почему его призывы к миру лицемерны

Путин и президент Ирана

"Вот такое вот "партнерство" москвы и тегерана", – отмечает руководитель ЦПД.

Отметим, что цены на нефть в понедельник, 16 июня, были нестабильны после роста на 7% в пятницу, поскольку возобновление ударов Израиля и Ирана в выходные усилило опасения, что война может распространиться на весь регион и значительно нарушить экспорт нефти с Ближнего Востока, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 64 цента, или 0,86%, до 74,87 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 76 центов, или 1,04%, до 73,74 доллара. Ранее в течение сессии они выросли более чем на 4 доллара за баррель, а также ненадолго упали в отрицательную зону.

Оба индекса в пятницу выросли на 7%, подскочив более чем на 13% в течение сессии до самых высоких уровней с января.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в отчете Института изучения войны отмечают, что предложение привлечь Россию к переговорному процессу по урегулированию на Ближнем Востоке является попыткой путинского режима отвлечь внимание мира от войны в Украине, продемонстрировав, что РФ – якобы миролюбивая страна и готова помогать другим странам.                                                                                                                                                                                              



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости