РФ получает козыри на переговорах, а Китай возможность провести свой мирный план по Украине

После атаки Ирана на Израиль тема российско-украинской войны как минимум на месяц уходит даже "со вторых полос" мировых СМИ, переходя в категорию "разное", считает политолог Игар Тышкевич. Кроме того, добавил он, тема Украины уходит и из предвыборных дебатов в США.

Атака на Израиль

"Всё это вместе уже через месяц-два чрезвычайно осложняет нашу коммуникацию с партнёрами. Трудно будет доказать важность нашей войны и поддержки Сил Обороны на фоне войны на ближнем востоке", — отметил эксперт.

По его словам, идеальным для Украины станет вариант, когда стороны просто ограничатся серией ракетных ударов, но вероятность такого исхода относительно мала. Эксперт считает, что израильское руководство вынуждено будет продемонстрировать силу, что повлечёт раскрутку спирали эскалации.

Кроме того, Тышкевич считает, что в случае начала региональной войны на Ближнем Востоке Украина рискует столкнуться с резким уменьшением объёмов военной помощи, по крайней мере со стороны США.

"Как бы там ни было, но израильское лобби в Вашингтоне намного мощнее украинского, а политический уровень отношений двух стран намного более развит. Поэтому, на фоне ограниченности ресурсов для внешней помощи, украинская часть будет идти "после" выделения необходимого вооружения Израилю", — говорит Тышкевич.

Впрочем, по его словам, есть и хорошая новость, Украина может получить более современное, дальнобойное и совершенное оружие чтобы "качество компенсировало недостаток количества". То есть вероятность разрешения использования западного оружия по территории РФ растёт, добавил эксперт.

"В случае начала войны, Россия по прошествии нескольких месяцев попытается представить себя в качестве "коммуникатора", способного договориться с Ираном. Что может привести к попытке выхода на "комплексный разговор с США и ЕС", где тема завершения войны против Украины будет "среди других", — считает политолог.

Хотя, добавляет он, есть и альтернатива, когда США давят на Израиль, а КНР- на Иран. И они уже выступают ключевыми сторонами, обеспечивающими будущий мир.

"В таком случае так же вероятны договорённости по нескольким конфликтным площадкам. Соответственно на нас будет давить Вашингтон, на русских Пекин. А это значит большая вероятность реализации некоего подобия "китайского плана", — говорит политолог.

В этих условиях, по его мнению, на фронте в Украине будет происходить обострение.

"Россия попытается обеспечить себе как можно более комфортные условия перед началом разговоров о мире", — подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР рассказали, как повлияет на Украину война на Ближнем Востоке.



