РФ получает козыри на переговорах, а Китай возможность провести свой мирный план по Украине

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Ткачик Олеся
После атаки Ирана на Израиль тема российско-украинской войны как минимум на месяц уходит даже "со вторых полос" мировых СМИ, переходя в категорию "разное", считает политолог Игар Тышкевич. Кроме того, добавил он, тема Украины уходит и из предвыборных дебатов в США.
Атака на Израиль
По его словам, идеальным для Украины станет вариант, когда стороны просто ограничатся серией ракетных ударов, но вероятность такого исхода относительно мала. Эксперт считает, что израильское руководство вынуждено будет продемонстрировать силу, что повлечёт раскрутку спирали эскалации.
Кроме того, Тышкевич считает, что в случае начала региональной войны на Ближнем Востоке Украина рискует столкнуться с резким уменьшением объёмов военной помощи, по крайней мере со стороны США.
Впрочем, по его словам, есть и хорошая новость, Украина может получить более современное, дальнобойное и совершенное оружие чтобы "качество компенсировало недостаток количества". То есть вероятность разрешения использования западного оружия по территории РФ растёт, добавил эксперт.
Хотя, добавляет он, есть и альтернатива, когда США давят на Израиль, а КНР- на Иран. И они уже выступают ключевыми сторонами, обеспечивающими будущий мир.
В этих условиях, по его мнению, на фронте в Украине будет происходить обострение.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР рассказали, как повлияет на Украину война на Ближнем Востоке.
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