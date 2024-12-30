Несмотря на заявления об успешной борьбе с терроризмом, ситуация для сирийцев не становится лучше. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что главной причиной этого являются действия США. Он утверждает, что американская армия занимает богатый ресурсами северо-восточный регион Сирии и вводит санкции против Дамаска, что усложняет жизнь обычным людям.

Россия против США: кто виноват в проблемах Сирии

"Уже сейчас можно сказать, что одной из причин деградации обстановки стала неспособность бывшего руководства удовлетворить базовые потребности населения в условиях продолжительного гражданского конфликта", — заявил Лавров.

Российские войска ведут операции в Сирии уже несколько лет, заявляя об успехах в борьбе с террористами. Однако, по словам Лаврова, эти действия не смогли улучшить ситуацию местного населения. Причиной этого он называет "оккупацию" США ключевых территорий Сирии, обладающих значительными запасами природных ресурсов.

Санкции, введенные США против сирийских властей, стали отдельным поводом для критики. Лавров считает, что эти ограничения оказывают серьезное влияние на экономику страны и обычных граждан. Многие люди не могут получить доступ к базовым потребностям, а это лишь усугубляет их страдания.

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