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Россия сделала предостережение к США: чего требует

В Москве не поддерживается военная помощь Израилю от США.

сегодня, 14:32
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Автор:
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Slava Kot

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков призвал США не посылать военную помощь в находящийся в конфликте с Ираном Израиль. По словам российского политика, вмешательство Соединенных Штатов в ситуацию на Ближнем Востоке было бы неправильным шагом.

Россия сделала предостережение к США: чего требует

Сергей Рябков. Фото из открытых источников

Сергей Рябков в беседе с российскими СМИ сделал оговорки США о возможности их участия в войне между Израилем и Ираном.

"США постоянно находятся на острие всех международных процессов, и говорить сейчас о том, что они раньше не вмешивались, а теперь это сделают, на мой взгляд, было бы неправильно", — заявил Рябков.

Представитель МИД РФ считает ошибкой Соединенных Штатов, если они согласятся предоставить своему союзнику Израиля военную помощь.

"Другое же дело, как они видят для себя ситуацию с предоставлением прямой военной помощи Израилю. Мы со своей стороны предостерегаем США от таких даже спекулятивных, умозрительных вариантов", — добавил Рябков.

В СМИ появилась информация, что США могут присоединиться к стороне Израиля в конфликте против Ирана. Дональд Трамп призвал Тегеран поскорее пойти на ядерное соглашение с Вашингтоном, чтобы конфликт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о возможном варианте завершения войны с Ираном через убийство их верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Кроме того, Израиль призвал США вступить в войну против Ирана.

Также "Комментарии" писали, что Иран пригрозил сбросить ядерную бомбу на Израиль. Офицер Корпуса стражей исламской революции заявил о возможности Пакистана использовать ядерное оружие.



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