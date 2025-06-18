Россия сделала предостережение к США: чего требует

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Slava Kot
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков призвал США не посылать военную помощь в находящийся в конфликте с Ираном Израиль. По словам российского политика, вмешательство Соединенных Штатов в ситуацию на Ближнем Востоке было бы неправильным шагом.
Сергей Рябков. Фото из открытых источников
Сергей Рябков в беседе с российскими СМИ сделал оговорки США о возможности их участия в войне между Израилем и Ираном.
Представитель МИД РФ считает ошибкой Соединенных Штатов, если они согласятся предоставить своему союзнику Израиля военную помощь.
В СМИ появилась информация, что США могут присоединиться к стороне Израиля в конфликте против Ирана. Дональд Трамп призвал Тегеран поскорее пойти на ядерное соглашение с Вашингтоном, чтобы конфликт.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о возможном варианте завершения войны с Ираном через убийство их верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Кроме того, Израиль призвал США вступить в войну против Ирана.
Также "Комментарии" писали, что Иран пригрозил сбросить ядерную бомбу на Израиль. Офицер Корпуса стражей исламской революции заявил о возможности Пакистана использовать ядерное оружие.
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