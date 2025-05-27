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Саудовская Аравия готова отменить исторический запрет: что известно

Отменит ли Саудовская Аравия запрет на алкоголь.

сегодня, 10:15
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Автор:
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Slava Kot

Согласно отчету винного ресурса, Саудовская Аравия может частично отменить запрет на алкоголь в туристических зонах с 2026 года. Если это произойдет, это отменит 70-летний запрет на продажу алкоголя в мусульманской стране.

Саудовская Аравия готова отменить исторический запрет: что известно

Саудовская Аравия

Как сообщают СМИ, власти Саудовской Аравии планируют разрешить ограниченную продажу алкоголя в ряде туристических локаций с 2026 года. Это связано с подготовкой к двум масштабным событиям, которые принимает страна: выставка Expo 2030 и чемпионат мира по футболу 2034 года.

Согласно неофициальным источникам, алкоголь будут продавать только в строго определенных зонах, в частности в пятизвездочных отелях, дипломатических кварталах и премиальных курортных комплексах, таких как футуристический город Неом или туристический остров Синдала. В заведениях с соответствующей лицензией планируется разрешить продажу пива, вина и сидра, однако крепкие напитки с содержанием алкоголя более 20% останутся под запретом.

Несмотря на распространенную информацию об отмене запрета на алкоголь, саудовские власти не подтвердили будущее ослабление правил. Как передает Reuters, представитель правительства заявил, что страна не планирует отменять 73-летний запрет на алкоголь, который касается не только граждан, но и иностранцев-мусульман.

В то же время в январе 2024 года Саудовская Аравия уже шагнула к изменению собственной политики. В Эр-Рияде открылся первый за десятилетия алкогольный магазин. Его работа разрешена только для иностранных дипломатов-немусульман и сопровождается строгими правилами. Чтобы совершить покупку, клиенты должны предварительно зарегистрироваться, получить специальное разрешение и соблюдать требования по минимальному возрасту, внешнему виду и дресс-коду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что произойдет с организмом, если ежедневно пить алкоголь в течение месяца.

Также "Комментарии" писали, что ученые опровергли самый популярный миф об алкоголе.



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