Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман объявил, что его страна должна создать ядерное оружие из соображений безопасности, если Иран разработает свою ядерную бомбу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман. Фото из открытых источников

Соединенные Штаты пытаются примирить древних врагов Израиль и Саудовскую Аравию. По словам принца Мухаммеда ибн Салмана "с каждым днем мы становимся все ближе" для улучшения отношений с Израилем.

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США предлагает для Саудовской Аравии гарантии безопасности, гражданскую ядерную помощь и возможно некоторые уступки со стороны Израиля в отношении палестинцев. Вместе с тем Саудовская Аравия имеет с Израилем общего врага – Иран, который пытается создать ядерное оружие.

"Это плохой шаг", — комментирует попытки Ирана изготовить ядерную бомбу ибн Салман и добавляет, что в таком случае страна будет бороться с остальным миром.

Мухаммед ибн Салман подчеркнул, что его страна также будет пытаться иметь ядерное вооружение.

"Если они ее получат, мы должны ее извлечь из соображений безопасности и баланса сил на Ближнем Востоке. Но мы не хотим этого видеть", — сказал принц Саудовской Аравии.

Напомним, что Иран тесно сотрудничает с Россией, которой снабжает дроны. Аналитики указывают, вероятно, Кремль передает Тегерану ядерные технологии. Россия также пытается получить оружие от КНДР, которой предлагает баллистические и космические технологии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин подарил Ким Чен Ыну запрещенное оружие, которое нарушает санкции ООН.

Также "Комментарии" писали, что президент РФ уговорил Ким Чен Ына о временно оккупированных территориях Украины.