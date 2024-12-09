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Семья Асада вложила в Москву $40 млн: как сирийский диктатор отблагодарил за убежище

Для проведения соглашений Асада в большинстве своем использовали оффшорные компании, на которые недвижимость была официально зарегистрирована.

сегодня, 19:19
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Лиля Воробьева

   Родственники сирийского президента Башара Асада приобрели по меньшей мере 20 элитных апартаментов в "Москва-Сити" на общую сумму около 40 миллионов долларов. Как сообщает Financial Times, сделки происходили в период с 2013 по 2019 годы через оффшорные компании, подконтрольные членам семьи Асада.

Семья Асада вложила в Москву $40 млн: как сирийский диктатор отблагодарил за убежище

Элитная недвижимость в Москве (фото из открытых источников)

Согласно предоставленным изданию документам, 13 из этих объектов недвижимости принадлежат двоюродному брату Асада Хафизу Махлуфу или компаниям, которыми он руководит. Еще две квартиры были приобретены женой другого двоюродного брата Асада — Рами Махлуфа.

Журналисты выяснили, что по меньшей мере четыре из этих объектов используются для проживания. Одно из них принадлежит близнецам Ихабу и Ияду Махлуфам, которые также являются кузенами сирийского лидера. В 2015 году Хафиз Махлуф купил трехкомнатную квартиру неподалеку от комплекса "Город столиц".

Сделки проводились преимущественно через оффшорные компании, на которые формально регистрировали недвижимость. Представители этих компаний не ответили на запросы журналистов Financial Times о комментариях. Аналогично поступила и юридическая фирма из Брюсселя, которая представляет интересы семьи Асада. Сами родственники Асада также отказались комментировать информацию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Башар Асад , возглавлявший Сирию уже более 20 лет, вместе с семьей бежал в Москву.

Еще утром появилась информация, что самолет Ил-76Т, которым пользовался Асад, вылетел из Дамаска в неизвестном направлении. гибели сирийского лидера. Однако вечером выяснилось, что Асад. вместе с семьей успешно прибыл в Россию.



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Источник: https://www.ft.com/content/fb48c0f4-009c-11ea-b7bc-f3fa4e77dd47
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