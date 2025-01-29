logo

BTC/USD

102530.14

ETH/USD

3111.59

LTC/USD

112.28

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Сирия требует от Путина признать ошибки и оплатить компенсацию
commentss НОВОСТИ Все новости

Сирия требует от Путина признать ошибки и оплатить компенсацию

Путин отправил переговорщиков в Сирию и получил ответ из Дамаска.

сегодня, 14:10 comments1033
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Сирия требует от России компенсаций и восстановления за ущерб, нанесенный при поддержке Путиным режима Башара Асада, который совместно с российскими военными бомбил сирийские города. Такое условие ставят новые сирийские власти для взаимодействия с Россией в будущем.

Сирия требует от Путина признать ошибки и оплатить компенсацию

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Moscow Times, Кремль отправил в Сирию российскую делегацию для попытки установить сотрудничество с новыми властями. Москва заявила о "поддержке происходящих позитивных изменений" в Сирии, однако в ответ получила условия.

Сирийские власти заявили, что готовы строить отношения с другими странами для будущего собственного государства, однако они нуждаются в учете "прошлых ошибок" России. Таким образом, Дамаск требует от Москвы заплатить за ущерб, который помогая режиму Асада бороться с повстанцами бомбила сирийские города.

"Была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление", — заявили в Сирии.

Спецпредставитель Путина по вопросу Ближнего Востока Михаил Богданов заявил, что Россия готова помогать восстанавливать Сирию, однако не смогла договориться о военных базах.

"Этот вопрос нуждается в дополнительных переговорах. Мы договорились о продолжении более углубленных консультаций по каждому направлению нашего сотрудничества", — сказал Богданов.

Bloomberg указывает, что, несмотря на попытки покинуть свои базы в Сирии, Россия не смогла об этом договориться. Одной из причин стало давление в Турции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на визит украинской делегации в Сирию.

Также "Комментарии" писали, что Лавров рассказал, как нужно свергнуть режим диктаторов на примере Сирии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости