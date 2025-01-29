Сирия требует от России компенсаций и восстановления за ущерб, нанесенный при поддержке Путиным режима Башара Асада, который совместно с российскими военными бомбил сирийские города. Такое условие ставят новые сирийские власти для взаимодействия с Россией в будущем.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Moscow Times, Кремль отправил в Сирию российскую делегацию для попытки установить сотрудничество с новыми властями. Москва заявила о "поддержке происходящих позитивных изменений" в Сирии, однако в ответ получила условия.

Сирийские власти заявили, что готовы строить отношения с другими странами для будущего собственного государства, однако они нуждаются в учете "прошлых ошибок" России. Таким образом, Дамаск требует от Москвы заплатить за ущерб, который помогая режиму Асада бороться с повстанцами бомбила сирийские города.

"Была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление", — заявили в Сирии.

Спецпредставитель Путина по вопросу Ближнего Востока Михаил Богданов заявил, что Россия готова помогать восстанавливать Сирию, однако не смогла договориться о военных базах.

"Этот вопрос нуждается в дополнительных переговорах. Мы договорились о продолжении более углубленных консультаций по каждому направлению нашего сотрудничества", — сказал Богданов.

Bloomberg указывает, что, несмотря на попытки покинуть свои базы в Сирии, Россия не смогла об этом договориться. Одной из причин стало давление в Турции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на визит украинской делегации в Сирию.

Также "Комментарии" писали, что Лавров рассказал, как нужно свергнуть режим диктаторов на примере Сирии.