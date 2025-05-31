Ситуация катастрофическая: в ООН назвали "самое голодное место на Земле"

В ООН заявили о катастрофической ситуации с продуктами — "самым голодным местом на Земле" называют Газу. Отмечается, что под угрозой голода находится все население Палестинской территории.

Голод. Фото из открытых источников

Представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке, как пишет издание The Guardian, заявил, что эта территория является "единственной определенной зоной – страной или определенной территорией в пределах страны – где все население находится под угрозой голода". Отмечается, что 100 процентов населения находится под угрозой голода.

По словам спикера Управления ООН, есть немалые трудности в доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. По данным издания, с момента частичного снятия блокады Израиль разрешил въезд девятисот грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа, но пока на границе с Газой было выгружено только 600 грузовиков, а меньшее количество грузов затем было изъято для распределения в пределах территории по соображениям безопасности.

В ООН сообщают, что гуманитарная помощь разграблена, а полномочия представителей организации ограничены. При этом посол Израиля в ООН Даниэль Мерон отвергает заявления спикера ООН и отмечает, что они критикуют лучшие усилия Израиля и его партнеров по содействию доставке гуманитарной помощи гражданскому населению.

"ООН кормит ХАМАС, мы обеспечиваем, чтобы помощь досталась нуждающимся", – цитирует его слова издания.

При этом пресс-секретарь ООН сообщил, что накануне "вооруженные лица" совершили рейд на состав полевого госпиталя в Дейр-эль-Бала. Было ограблено большое количество медицинского оборудования, расходных материалов, лекарств, пищевых добавок, предназначенных для детей, страдающих недоеданием, отмечает издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кому в Украине катастрофически не хватает еды.



