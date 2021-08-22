Ситуация в Афганистане: какие уроки должна извлечь для себя Украина

Ситуация в Афганистане, который покинули войска западной
коалиции, в ракурсе Украины. Как происходящее сказаться на нашей стране? Какие
уроки должна извлечь для себя Украина? Кандидат политических наук, преподаватель Института
международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко — Александр Мишин – уверен,
что Афганистан выступает страной, судьба которой исторически тесно связана с
Украиной ещё со времён участия воинов-интернационалистов в местном конфликте во
времена советского вторжения.
Афганистан (фото из открытых источников)
"Иными словами, есть достаточно много украинцев не понаслышке
знающих о событиях в данной республике Азии. Текущий этап конфликта
преподносится через призму СМИ деформировано, – уверен эксперт. – Наблюдается
множество оценок, не отвечающих действительности. Это, видимо, первый урок.
Задуматься над тем, как в мире видят конфликт на Донбассе и ситуацию вокруг
российской оккупации Крыма".
Вторым важным моментом Александр Мишин считает собственно
переговоры с террористическими организациями.
"Приход к власти талибов – это результат сделки администрации
бывшего президента США Дональда Трампа с лидерами данного движения, — поясняет
эксперт. – Но "Талибан" вряд ли намерен придерживаться всех пунктов
договоренностей. В итоге – на лицо текущие проблемы, а именно государственный
переворот и хаос. Для Киева есть повод осознать., к чему могут вести
компромиссы с террористами, к примеру, с "ДНР" и "ЛНР".
Если говорить о прямых рисках, то сейчас самый крупный из них – это афганские
беженцы. Проблема имеет ряд аспектов: от их нелегального проникновения, до
просьб иностранных государств насчёт временного размещения беженцев, подобного
тем просьбам, что были получены Угандой, Албанией или Косово и согласованы их
правительствами. Также анализ материалов многих украинских СМИ указывает, что Украине
нужна своя школа востоковедения для лучшего понимания процессов в странах
Востока. Пока с этим есть серьезные трудности".
Замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог
Алексей Голобуцкий акцентирует, что в Афганистане шла и идет гражданская война.
А потом Украина, даже с огромным количеством проблем, не сравнима с
Афганистаном.
"Тамошние религия, история, ментальность, главная статья
экспорта (героин) – всё несравнимо. Разве американцы должны были воевать за
афганское правительство, когда те сами сдаются? Политическое руководство США
делало неправильные выводы. И касательно популярности и силы "Талибана", и по
популярности действующей власти. Не слушало разведку, специалистов. И тут
вопрос – на основании чего в Белом доме принимают решения по Украине? Если
такое неправильное понимание, толкование ситуации. Это важный вопрос, ответ на
которой мы, возможно, узнаем после встречи Зеленского с Байедном в конце
августа", – подчеркивает эксперт.
Алексей Голобуцкий подчеркивает, что Афганистан окружен со
всех сторон если не врагами, то точно не союзниками США.
"Украина же – на рубеже ЕС, являющегося крупнейшим союзником
и торгово-экономическим партнером США. Украина – проблема общеевропейской безопасности.
Наша армия, наша власть не стоят на американских штыках, как было в
Афганистане. Мы лишь мечтаем, чтобы у нас была хоть одна база американская, а
не ряд их, как было в Афгане, – поясняет Алексей Голобуцкий. – Вывод – надо
чтобы нашей внешнеполитической деятельностью занимались настоящие дипломаты. И
чтобы мы более артикулировано занимали позицию, что мы – главный бастион на
пути российской экспансии в Европу. А не кидаться из крайности в крайности,
обвиняя в чём-то Европу или прося у нее чего-то".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве приземлился самолет с эвакуированными из Афганистана. На борту находился 31 украинец.
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