Ситуация в Афганистане: какие уроки должна извлечь для себя Украина

Ситуация в Афганистане, который покинули войска западной коалиции, в ракурсе Украины. Как происходящее сказаться на нашей стране? Какие уроки должна извлечь для себя Украина? Кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко — Александр Мишин – уверен, что Афганистан выступает страной, судьба которой исторически тесно связана с Украиной ещё со времён участия воинов-интернационалистов в местном конфликте во времена советского вторжения.

Афганистан (фото из открытых источников)

"Иными словами, есть достаточно много украинцев не понаслышке знающих о событиях в данной республике Азии. Текущий этап конфликта преподносится через призму СМИ деформировано, – уверен эксперт. – Наблюдается множество оценок, не отвечающих действительности. Это, видимо, первый урок. Задуматься над тем, как в мире видят конфликт на Донбассе и ситуацию вокруг российской оккупации Крыма".

Вторым важным моментом Александр Мишин считает собственно переговоры с террористическими организациями.

"Приход к власти талибов – это результат сделки администрации бывшего президента США Дональда Трампа с лидерами данного движения, — поясняет эксперт. – Но "Талибан" вряд ли намерен придерживаться всех пунктов договоренностей. В итоге – на лицо текущие проблемы, а именно государственный переворот и хаос. Для Киева есть повод осознать., к чему могут вести компромиссы с террористами, к примеру, с "ДНР" и "ЛНР". Если говорить о прямых рисках, то сейчас самый крупный из них – это афганские беженцы. Проблема имеет ряд аспектов: от их нелегального проникновения, до просьб иностранных государств насчёт временного размещения беженцев, подобного тем просьбам, что были получены Угандой, Албанией или Косово и согласованы их правительствами. Также анализ материалов многих украинских СМИ указывает, что Украине нужна своя школа востоковедения для лучшего понимания процессов в странах Востока. Пока с этим есть серьезные трудности".

Замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий акцентирует, что в Афганистане шла и идет гражданская война. А потом Украина, даже с огромным количеством проблем, не сравнима с Афганистаном.



"Тамошние религия, история, ментальность, главная статья экспорта (героин) – всё несравнимо. Разве американцы должны были воевать за афганское правительство, когда те сами сдаются? Политическое руководство США делало неправильные выводы. И касательно популярности и силы "Талибана", и по популярности действующей власти. Не слушало разведку, специалистов. И тут вопрос – на основании чего в Белом доме принимают решения по Украине? Если такое неправильное понимание, толкование ситуации. Это важный вопрос, ответ на которой мы, возможно, узнаем после встречи Зеленского с Байедном в конце августа", – подчеркивает эксперт.

Алексей Голобуцкий подчеркивает, что Афганистан окружен со всех сторон если не врагами, то точно не союзниками США.

"Украина же – на рубеже ЕС, являющегося крупнейшим союзником и торгово-экономическим партнером США. Украина – проблема общеевропейской безопасности. Наша армия, наша власть не стоят на американских штыках, как было в Афганистане. Мы лишь мечтаем, чтобы у нас была хоть одна база американская, а не ряд их, как было в Афгане, – поясняет Алексей Голобуцкий. – Вывод – надо чтобы нашей внешнеполитической деятельностью занимались настоящие дипломаты. И чтобы мы более артикулировано занимали позицию, что мы – главный бастион на пути российской экспансии в Европу. А не кидаться из крайности в крайности, обвиняя в чём-то Европу или прося у нее чего-то".

Напомним, п резидент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве приземлился самолет с эвакуированными из Афганистана. На борту находился 31 украинец.

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