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Главная Новости Мир Ближний Восток Ситуация в Нагорном Карабахе накаляется: на границе Азербайджана и Армении возобновились бои
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Ситуация в Нагорном Карабахе накаляется: на границе Азербайджана и Армении возобновились бои

Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе

сегодня, 09:35
Автор:

Виолетта Комаровская
Ситуация в Нагорном Карабахе накаляется: на границе Азербайджана и Армении возобновились бои

Обстановка в Нагорном Карабахе все больше накаляется. Сегодня ночью на границе Азербайджана и Армении возобновились бои, а снаряды полетели в сторону приграничных сел, где живет мирное население. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана. 

Сбавить градус напряжения в районе Нагорного Карабаха пока не удается. Сегодня ночью жителей сел на границе Азербайджана и Армении снова разбудили выстрелы. 

"Военные подразделения Армении предприняли новую попытку атаковать позиции армии Азербайджана на участке границы в Товузском районе", - сообщили в оборонном ведомстве Азербайджана. Там заявили, что под огнем из минометов и крупнокалиберного оружия оказались села Гушчу, Агдам, Вахидли и Дондар. Информации о пострадавших среди мирных граждан нет.



В то же время, об обстрелах со стороны Азербайджана заявили и в Армении и обвинили противника в нарушении режима тишины. 

"Около 3:40 по местному времени армянские военные остановили диверсантов противника, которые собирались совершить прорыв. После боев они понесли потери и были отброшены. После чего в 5:20 азербайджанские подразделения с гаубиц Д-30 обстреляли села Айгепар и Мовсес", - заявила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян. 

Война за Нагорный Карабах между Азербайджаном и Арменией длится около 30 лет. Международное сообщество, в своем большинстве, признает этот регион территорией Азербайджана. При этом живут там, в основном, этнические армяне.  Сам Нагорный Карабах в 90-х признал себя независимым государством. Однако в ООН его до сих пор таковым не считают. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что на Донбассе боевики открыли огонь по украинским военным с ПТРК "Фагот". 




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