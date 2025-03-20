Снимала контент для OnlyFans: что известно о 20-летней украинской модели, которую нашли искалеченной в Дубае

Украинскую модель Марию Ковальчук, пропавшую в Дубае в начале марта и не выходившую на связь в течение восьми дней, обнаружили на обочине дороги. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии – девушка испытала многочисленные переломы рук, ног и позвоночника, перенесла три оперативных вмешательства и не может говорить. Новые подробности об этом пишет OBOZ.UA и российские паблики

Мария Ковальчук (фото из открытых источников)

20-летняя модель исчезла после вечеринки с участием шейхов.

Мария Ковальчук родом из Львова, о чем сообщила ее мать Анна Ковальчук. Она прибыла в Дубай 15 февраля 2025 года. Девушка работала моделью и создавала контент для платформы OnlyFans – сервиса, предусматривающего платный доступ к материалам с откровенным содержанием.

Также известно, что Мария принимала участие в акции "Boris for Peace!", посвященной российскому политологу Борису Кагарлыцкому. Он стал фигурантом дела о взрыве на Крымском мосту в 2022 году. В России Кагарлицкого приговорили к пяти годам заключения по обвинению в "оправдании терроризма".

Исчезнувшая 20-летняя украинская модель Мария Ковальчук стала известной среди украинцев еще в 2023 году после скандала, связанного с ее лучшей подругой – гражданкой России Ангелиной Дорошенковой. Тогда звезда индустрии фильмов для взрослых попала в центр внимания украинских СМИ из-за намерений посетить Львов, что вызвало широкий резонанс.

Именно Дорошенкова первой забила тревогу после того, как Ковальчук перестала выходить на связь в течение нескольких дней.

Интересно, что россиянка должна вместе с подругой посетить вечеринку, после которой украинская модель исчезла. Однако за неделю до события Дорошенкова стала жаловаться на плохое самочувствие и решила вернуться в Россию, оставив Марию в чужой стране.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с поникшей 10 дней назад украинскую модель нашли в Дубае с серьезными травмами. В Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, была обнаружена 20-летняя украинская модель Мария Ковальчук в тяжелом состоянии. В течение 10 дней девушка не выходила на связь с родными, затем стало известно, что она находится в больнице с многочисленными переломами.

Об этом сообщила ее мать, Анна Ковальчук, в интервью для "Эспрессо.Запад", отметив, что ее дочь родом из Львова. Семья была озабочена, поскольку после исчезновения Марии они опасались, что она могла попасть в сексуальное рабство в ОАЭ, из-за чего они обратились в милицию.