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Союзник Ирана атаковал Израиль баллистическими ракетами

Хуситы нанесли новый ракетный удар по Израилю.

сегодня, 10:50
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Автор:
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Slava Kot

Поддерживание Ираном йеменские хуситы заявили об очередной атаке на Израиль. По словам боевиков, за последние 24 часа они атаковали центральный израильский город Яффа несколькими баллистическими ракетами.

Союзник Ирана атаковал Израиль баллистическими ракетами

Баллистические ракеты атакуют Израиль. Фото : REUTERS/AMIR COHEN

Йеменские хуситы выступили с заявлением, что удары баллистическими ракетами по Яффи были скоординированы с Ираном и являются частью их кампании по поддержке палестинского движения ХАМАС.

"Триумф угнетенного палестинского и иранского народов... Эта операция была скоординирована с операциями, проведенными иранской армией против преступного врага Израиля", – сказал военный представитель Ехья Сареа.

С начала нового этапа конфликта хуситы уже выпустили около 50 баллистических ракет и десятки дронов по территории Израиля. По информации израильской стороны, большинство снарядов перехватываются системами противовоздушной обороны, жертвы среди населения не зафиксированы.

В ответ на атаки Израиль нанес удары по инфраструктуре хуситов в Йемене, в том числе по портам Ходейда и Салиф, а также по аэропорту в столице страны Сана. Эти объекты считаются важными для снабжения и логистики группировки.

Хуситы – это шиитская группировка, которая с 2014 года контролирует значительную часть Йемена, в том числе побережья Красного моря. Западные страны считают ее террористической организацией. Хуситы являются одной из сторон гражданской войны в Йемене, которая, по оценкам ООН, привела к гибели около 400 тысяч человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран пригрозил сбросить ядерную бомбу на Израиль.

Также "Комментарии" писали, что Израиль призвал США вступить в войну против Ирана.



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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/yemens-houthis-target-israel-with-ballistic-missiles-coordination-with-iran-2025-06-15/
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