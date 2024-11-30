Союзники Путина в Сирии терпят поражение: отступают из второго крупнейшего города страны

Власти Сирии вынуждены были закрыть аэропорт Алеппо, во втором крупнейшем городе страны, и приказали перекрыть все дороги, ведущие в населенный пункт. Также армии было приказано следовать приказам о "безопасном отступлении" из основных районов города. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Война в Сирии. Фото из открытых источников

Отмечается, три военных источника рассказали журналистам, что эти решения связаны с заходом повстанцев в Алеппо. Отмечается, что они уже могли достичь центра города.

Источники поделились с журналистами, что Россия пообещала оказать властям Сирии дополнительную военную помощь для подавления повстанцев. По их словам, новая техника начнет поступать в течение следующих 72 часов.

В агентстве подчеркнули, что повстанцы начали наступление на город в среду, 27 ноября, а уже к вечеру пятницы, 29 ноября, оперативный штаб, представляющий наступление, сообщил, что они захватывали различные районы Алеппо.

В 2016 году сирийская армия вместе с россиянами, иранцами и региональным шиитским ополчением отвоевали город у повстанцев, подчеркнули журналисты. С тех пор повстанцы согласились отступить.

В агентстве добавили, что по словам командира повстанческой бригады "Джейш аль-Изза" Мустафы Абдулы Джабера, их быстрому продвижению способствовало отсутствие поддерживаемой Ираном живой силы.

Повстанцы заявили, что их операция по захвату Алеппо стала ответом на участившиеся в последние недели удары по мирному населению со стороны российских и сирийских ВВС в районах Идлиба. По словам источников, связанных с турецкой разведкой, Анкара дала "зеленый свет" наступлению.

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