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США уже предупредили: Израиль готовится к наземной операции в Ливане

Администрация Байдена все еще озабочена возможностью того, что эта операция может перерасти в нечто более масштабное.

30 сентября 2024, 20:20
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Лиля Воробьева

Израиль планирует совершить ограниченную наземную операцию в Ливане, о чем сообщили американским чиновникам израильские представители. Кампания будет меньше по масштабам, чем последняя война против "Хезболлы" в 2006 году, пишет The Washington Post со ссылкой на несколько источников.

США уже предупредили: Израиль готовится к наземной операции в Ливане

Операция Израиля против Ливана (фото из открытых источников)

Как отмечается, основная цель операции – зачистка инфраструктуры боевиков вдоль границы, чтобы устранить угрозы для израильских пограничных общин. Американский чиновник на условиях анонимности сообщил, что в понедельник израильские силы уже совершили ограниченные рейды в Ливане.

Первоначально, по словам другого чиновника, в США обсуждали, что Израиль может готовиться к масштабному наземному вторжению. Однако эти планы скорректировали. Новая стратегия сосредоточена на уничтожении тоннелей "Хезболла", пусковых установок ракет, хранилищ оружия и другой инфраструктуры, после чего израильские войска должны быть отведены обратно.

"У Израиля есть планы по ограниченной операции, которая будет неизбежной. Они согласуются с американцами. Есть понимание, что они не собираются делать еще одну Газу", – сказал израильтянин, знакомый с операцией.

Один из источников, знакомый с ходом операции, объяснил, что Израиль не планирует проводить кампанию, аналогичную действиям в секторе Газа. Вместо этого операция ограничится кратковременными рейдами в приграничных селах. Целью является обеспечение того, чтобы "Хезболла" не могла атаковать израильские общины, расположенные у границы.

Американские чиновники выразили обеспокоенность возможностью того, что даже ограниченная операция может перерасти в более масштабный и долговременный конфликт, который выйдет за пределы планируемой географии. Администрация Байдена продолжает обсуждать эти риски с израильскими представителями, стремясь избежать эскалации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США призывают Израиль остановиться



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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2024/09/30/israel-lebanon-hezbollah-hamas-war-news-gaza/
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