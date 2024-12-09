Стало известно, какую цель поставили США, Турция и Израиль в Сирии

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Ткачик Олеся
Как и ожидалось, война в Сирии после падения режима Башара Асада не окончилась, говорит военный эксперт Игаль Левин. По его словам, сейчас часть бывших группировок повстанцев сцепились с курдами.
Сирия
По его словам, США вчера нанесли массированные удары в Сирии по 75 военным целям, формально заявив, что атаковали ИГ. Однако, добавляет эксперт, даже непосвященным понятно, что столько целей ИГ просто не набралось бы, даже если очень постараться.
По его мнению, те же курды могут быть в составе единого государства только если их подавляют, как это делало семейство Асадов в Сирии или Саддам Хусейн в Ираке. Как только Саддама не стало, иракские курды фактически создали свой Курдистан, который номинально остается частью Ирака, но по факту является отдельным государством. То же самое произойдет и в Сирии, поскольку приход новых Асадов или Саддамов не входит в планы ни США, ни Европы, ни, по сути, Турции, добавил Левин.
Впрочем, добавил эксперт, в этом и проглядывается задумка США, Турции, Израиля, но не только их. Та же Иордания тоже вполне будет не против такого будущего, подытожил Левин.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Госдуме выдали порцию угроз в адрес сирийских повстанцев.
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