Стало известно, какую цель поставили США, Турция и Израиль в Сирии

Как и ожидалось, война в Сирии после падения режима Башара Асада не окончилась, говорит военный эксперт Игаль Левин. По его словам, сейчас часть бывших группировок повстанцев сцепились с курдами.

Сирия

"Некоторые уже шутливо обозначили это как "войны НАТО", так как курдов поддерживают США, а часть из атакующих курдов группировок — Турция", — говорит эксперт.

По его словам, США вчера нанесли массированные удары в Сирии по 75 военным целям, формально заявив, что атаковали ИГ. Однако, добавляет эксперт, даже непосвященным понятно, что столько целей ИГ просто не набралось бы, даже если очень постараться.

"Американцы били по вчерашним повстанцам, чтобы поумерить их пыл. Да, сейчас у курдов дожимают город Манбидж, но вот за реку Ефрат боевиков, скорее всего, американцы не пустят. Курдские источники сообщают, что военные США уже предупредили СНА и ХТШ о недопустимости вторжения на территорию СДС в Дейр-эз-Зоре и Ракке, иначе американская авиация начнет активно работать по ним. В любом случае очевидно, что Сирии как единого государства с большой долей вероятности больше не будет", — подчеркнул Левин.

По его мнению, те же курды могут быть в составе единого государства только если их подавляют, как это делало семейство Асадов в Сирии или Саддам Хусейн в Ираке. Как только Саддама не стало, иракские курды фактически создали свой Курдистан, который номинально остается частью Ирака, но по факту является отдельным государством. То же самое произойдет и в Сирии, поскольку приход новых Асадов или Саддамов не входит в планы ни США, ни Европы, ни, по сути, Турции, добавил Левин.

"Отдельно интересно, что будет с друзами на юге. Если они захотят свою расширенную автономию, это будет разумно, и им следовало бы с этим помочь. Так или иначе, США и Европа сейчас наблюдают за ХТШ, чтобы понять, как они будут относиться к меньшинствам. Если будут снова их подавлять, как это делал Асад, то с ХТШ не будет ничего хорошего. Если же они не станут давить, то да, Сирия станет множеством государств и автономий", — считает Левин.

Впрочем, добавил эксперт, в этом и проглядывается задумка США, Турции, Израиля, но не только их. Та же Иордания тоже вполне будет не против такого будущего, подытожил Левин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Госдуме выдали порцию угроз в адрес сирийских повстанцев.



