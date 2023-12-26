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Стало известно, сколько денег нужно Израилю на оборону для продолжения войны

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей.

сегодня, 22:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Правительство Израиля потребует увеличения расходов на оборону примерно на 30 млдр шекелей (8,3 млдр долларов) в новом году, потому что война против ХАМАС продолжается.

Стало известно, сколько денег нужно Израилю на оборону для продолжения войны

Война Израиля из ХАМАС (фото из открытых источников)

Об этом информирует Bloomberg .

Как утверждают в министерстве финансов Израиля, помимо расходов на войну стране нужно дополнительно 10 млрд шекелей, чтобы покрыть эвакуацию почти 120 000 жителей из северных и южных приграничных районов. Нуждается в больших расходах бюджет полиции и других служб безопасности, еще нужны средства для восстановления поселений, разрушенных во время нападения ХАМАС 7 октября.

Отмечают, что прогнозы экспертов подчеркнули высокую финансовую стоимость войны для страны, мобилизовавшей сотни тысяч резервистов для проведения наземной операции у Сектора Газа.

Еще власти Тель-Авива развернули дополнительные военные силы на севере, чтобы противостоять угрозе со стороны боевиков "Хезболлы", базирующейся на территории Ливана.

В документе финансового ведомства предполагается, что боевые действия высокой интенсивности в Газе будут завершены в конце первого квартала 2024 года, тем самым позволив демобилизовать часть резервистов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что премьер -министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал условия, которые должны быть исполнены для войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

Глава израильского правительства заявил, что США, Великобритания, Франция, Германия и многие другие страны поддерживают намерение Израиля уничтожить террористическую группировку. Он добавил, что для достижения этой цели военный потенциал ХАМАС должен быть демонтирован, а его политическое правление над Газой должно закончиться. Нетаньяху отметил, что для окончания войны Израиля необходимо достичь трех целей: уничтожить ХАМАС; демилитаризовать Газу; дерадикализовать палестинское общество
 



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 22:28

Молодці патріоти Палестина - не можна в жодному разі здаватись терористам Ізраїлю. Нацисти не витримають тривалої геноцидної війни. Тому і діють з нелюдською жорстокістю, щоб швидше залякати і примусити до покори. Треба цих обрізаних військових злочинців переслідувати по всьому світу.


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