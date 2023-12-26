Стало известно, сколько денег нужно Израилю на оборону для продолжения войны

Правительство Израиля потребует увеличения расходов на оборону примерно на 30 млдр шекелей (8,3 млдр долларов) в новом году, потому что война против ХАМАС продолжается.

Война Израиля из ХАМАС (фото из открытых источников)

Об этом информирует Bloomberg .

Как утверждают в министерстве финансов Израиля, помимо расходов на войну стране нужно дополнительно 10 млрд шекелей, чтобы покрыть эвакуацию почти 120 000 жителей из северных и южных приграничных районов. Нуждается в больших расходах бюджет полиции и других служб безопасности, еще нужны средства для восстановления поселений, разрушенных во время нападения ХАМАС 7 октября.

Отмечают, что прогнозы экспертов подчеркнули высокую финансовую стоимость войны для страны, мобилизовавшей сотни тысяч резервистов для проведения наземной операции у Сектора Газа.

Еще власти Тель-Авива развернули дополнительные военные силы на севере, чтобы противостоять угрозе со стороны боевиков "Хезболлы", базирующейся на территории Ливана.

В документе финансового ведомства предполагается, что боевые действия высокой интенсивности в Газе будут завершены в конце первого квартала 2024 года, тем самым позволив демобилизовать часть резервистов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что премьер -министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал условия, которые должны быть исполнены для войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

Глава израильского правительства заявил, что США, Великобритания, Франция, Германия и многие другие страны поддерживают намерение Израиля уничтожить террористическую группировку. Он добавил, что для достижения этой цели военный потенциал ХАМАС должен быть демонтирован, а его политическое правление над Газой должно закончиться. Нетаньяху отметил, что для окончания войны Израиля необходимо достичь трех целей: уничтожить ХАМАС; демилитаризовать Газу; дерадикализовать палестинское общество

